通勤バッグぼろぼろ →【グローバルワーク】で新調！ 軽くて優秀♡「きれいめトート」

使い込んだ通勤バッグを買い替えるなら「とにかく軽くて機能的」（公式オンラインストアより）な【グローバルワーク】の“スペ軽シリーズ”がおすすめです。今回は、スッキリフォルムで洗練度アップを狙えるトートや、タテ型フォルムでスマートに持てるトートなど「きれいめトート」をご紹介。軽いだけじゃなく、A4サイズや13インチのノートPCも入る収納力の高さも魅力。小物整理に便利なポケットも複数装備したバッグは、通勤に欠かせない相棒になりそう。

ポケット多数！ 洗練度アップを狙えるきれいめトート

【グローバルワーク】「スペ軽撥水6ポケA4トート」\5,490（税込）

スッキリとしたフォルムで、洗練された印象を与えるトートバッグ。シンプルなデザインなので、あらゆる雰囲気のお仕事コーデにマッチし、セレモニーシーンにも重宝しそうです。メイン収納はファスナー付き、両側にもポケットを備えた3室構造。小さめのファスナー付きポケットやスマホポケットなども装備。実用性も申し分なさそうです。

スマートに持てるタテ型トートバッグ

【グローバルワーク】「スペ軽撥水縦A4トート」\5,490（税込）

タテ型のシャープなフォルムが特徴。多めの荷物もスマートに持ち運べそうなトートバッグ。中には、貴重品入れに使える大きめのファスナーポケット付き。取り外し可能なショルダーベルト付きの2WAY仕様なのも、嬉しいポイントです。ショルダーベルトは幅広タイプなので、肩への負担がかかりにくいはず。少しの雨なら安心してお出かけできそうな、撥水加工も施されています。

キレイめで機能的な優秀トート

【グローバルワーク】「スペ軽BIGトート」\6,490（税込）

「どれを買おう？」と迷ったら、「すっきりキレイ目、軽くて機能的なA4トート」（公式オンラインストアより）と、ブランドもイチオシのこちらの商品がおすすめ。収納スペースは3室構造。真ん中は、A4書類や13インチのノートPCを入れるのに便利なファスナー付き。お仕事に必要なものを仕分けして収納できます。トレンドのチャーム付きデザインも可愛いポイントに。

ストレスフリーに使えそうな超軽量トートバッグ

【グローバルワーク】「スペ軽ラクトート」\3,990（税込）

荷物が多いため、バッグはとにかく軽さ重視で選びたい。そんな人におすすめしたいのは、こちらのトートバッグ。今回紹介するバッグの中で、1番軽量な約380g。ソフトなレザー調素材と肩がけしやすい長めの持ち手で、ストレスフリーの使い心地を実感できそうです。口元にスマホ入れに便利なポケット付き。

