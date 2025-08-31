¤Þ¤µ¤«¤Î»ÄÎ±¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¸¥ã¥¯¥½¥ó photo/Getty Images

¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¤Î¥É¥¤¥Ä¹Ô¤­¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£

¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎFW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ÜÀÒ¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÂÐ¤·¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤ÈÄÌÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¥Ç¥é¥Ã¥×¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¤·¡¢6¡Á8½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¤³¤Î¥Õ¥é¥àÀïÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¹Ô¤­¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤È¤È¤â¤ËCF¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Íºà¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£

°ÜÀÒ·ÁÂÖ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ì¤ÐÁí³Û8000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·ÀÌóÆâÍÆ¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥µ¥¤¥É¤Î»ö¾ð¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£