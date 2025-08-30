チェルシー大打撃 デラップがハムストリング負傷で最大8週間の離脱。ニコラス・ジャクソンはバイエルン行きが濃厚
チェルシーのFWが負傷により、離脱することになったようだ。
プレミアリーグ第2節チェルシー対フラムの一戦は2-0で、ホームチームの勝利となった。チェルシーは前節ウェストハム戦に続いての白星となり、新シーズンのリーグ戦では無敗を継続している。
一方で、CFとして先発したリアム・デラップが前半のうちに負傷交代。スプリントした際に太もも裏を抑えてピッチに座り込んでしまった。
移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は『TNT Sports』の情報を引用する形で、デラップの最新情報を伝えた。指揮官であるエンツォ・マレスカ監督は離脱期間について6〜8週間ほどになるとコメントしたという。
現状のスカッドではブライトンから加入したジョアン・ペドロがCFとしてプレイできる。しかし、9月からはCLがスタートするため、リーグ戦と合わせて週2試合の日程がスタンダードとなる。代表戦も考慮する必要があり、チェルシーはこのピンチをどのように切り抜けるのだろうか。
