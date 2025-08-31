４日前に電撃移籍の菅原由勢がいきなり先発でブンデスデビュー！再三チャンスを構築、観客からは拍手！ブレーメンは数的不利で２点差を追いつき、強豪レバークーゼンと３−３劇的ドロー
８月30日に開催されたブンデスリーガの第２節で、日本代表DF菅原由勢が加入した古豪ブレーメンが、強豪レバークーゼンとホームで対戦した。
４日前にイングランド２部のサウサンプトンからレンタル移籍してきたばかりの菅原は、GKミオ・バックハウス（長田澪）と共にいきなり先発出場。右SBに入る。
ブレーメンは開始５分、パスミスからカウンターを浴び、シックのシュートで先制を許す。
その後、菅原が14分にクロス、16分にフィードから立て続けにチャンスを創出。その直後には、敵のプレッシャーを受けながらも巧みなトラップから味方にパスを通し、ホームサポーターから拍手を受けた。
しかし35分、菅原のサイドから上げられたクロスからティルマンにネットを揺らされ、０−２とされる。
それでも44分、ロマノ・シュミットのPKで１点を返し、１−２で折り返す。
後半に入って63分、PKを献上したDFシュタルクが２枚目のイエローカードを受けて退場。このPKをシックに決められ、突き放される。
数的不利となったブレーメンは76分、入ったばかりのアイザック・シュミットが裏抜けし、GKをかわしてシュート。再び２点差とされる。
83分には、菅原がミドルシュートを放つもGKにセーブされた。
土壇場の後半アディショナルタイム４分、ブレーメンは混戦からクリバリがねじ込み、劇的な同点弾。３−３のドローに持ち込んだ。
菅原は特に攻撃面での貢献度が高く、好印象を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「インスパイアされた」中田英寿が世界的に有名な大富豪との面会を報告。２ショット公開に反響「これは驚き」「もしや…」
４日前にイングランド２部のサウサンプトンからレンタル移籍してきたばかりの菅原は、GKミオ・バックハウス（長田澪）と共にいきなり先発出場。右SBに入る。
ブレーメンは開始５分、パスミスからカウンターを浴び、シックのシュートで先制を許す。
その後、菅原が14分にクロス、16分にフィードから立て続けにチャンスを創出。その直後には、敵のプレッシャーを受けながらも巧みなトラップから味方にパスを通し、ホームサポーターから拍手を受けた。
それでも44分、ロマノ・シュミットのPKで１点を返し、１−２で折り返す。
後半に入って63分、PKを献上したDFシュタルクが２枚目のイエローカードを受けて退場。このPKをシックに決められ、突き放される。
数的不利となったブレーメンは76分、入ったばかりのアイザック・シュミットが裏抜けし、GKをかわしてシュート。再び２点差とされる。
83分には、菅原がミドルシュートを放つもGKにセーブされた。
土壇場の後半アディショナルタイム４分、ブレーメンは混戦からクリバリがねじ込み、劇的な同点弾。３−３のドローに持ち込んだ。
菅原は特に攻撃面での貢献度が高く、好印象を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「インスパイアされた」中田英寿が世界的に有名な大富豪との面会を報告。２ショット公開に反響「これは驚き」「もしや…」