ÈÓÅçÄ¾»Ò¤¬¸ì¤ë¡¡»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê·ÝÇ½¿ÍÀ¸¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¶â»ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¡£²¿²ó¤â¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÅç¤Ï£²£°ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£¹£°Ç¯Âå¤Ë¤Ï¸µÁÄÌþ¤··Ï½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡££Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ê¤¢¤ë¤«¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤ÈÈÓÅç¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤«¡£»³¤¢¤ê¡¢Ã«¤¢¤ê¡¢Ã«Äì¤¢¤ê¡¢¤É¤óÄì¤¢¤ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡ÖÃ«Äì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤ÈÈÓÅç¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¶â»ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¡£²¿²ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±¾ð¤¹¤ë¤ÈÈÓÅç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÕû¤Ç¤¹¤èÕû¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿·ÝÇ½³¦¤ò¼¤á¤è¤¦»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡££³£°Ç¯°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÃç´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢°ì¿Í¤À¤±¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£