ホッフェンハイムvsフランクフルト 試合記録
【ブンデスリーガ第2節】(ライン・ネッカー・アレーナ)
ホッフェンハイム 1-3(前半0-2)フランクフルト
<得点者>
[ホ]グリシャ・プレメル(90分+1)
[フ]堂安律2(17分、27分)、ジャン・ウズン(51分)
<警告>
[ホ]ウムト・トフムク(57分)、グリシャ・プレメル(82分)
[フ]ファレス・シャイビ(45分)、ラスムス・クリステンセン(78分)、オーレリオ・ブタ(84分)
観衆:30,150人
├堂安律が全得点に絡む2ゴール1アシスト!! フランクフルト加入後3戦4発で公式戦3連勝をもたらす
└堂安律が前半から大暴れ!! 先制の芸術ミドル&絶妙な飛び出しから追加点
ホッフェンハイム 1-3(前半0-2)フランクフルト
<得点者>
[ホ]グリシャ・プレメル(90分+1)
[フ]堂安律2(17分、27分)、ジャン・ウズン(51分)
<警告>
[ホ]ウムト・トフムク(57分)、グリシャ・プレメル(82分)
[フ]ファレス・シャイビ(45分)、ラスムス・クリステンセン(78分)、オーレリオ・ブタ(84分)
観衆:30,150人
├堂安律が全得点に絡む2ゴール1アシスト!! フランクフルト加入後3戦4発で公式戦3連勝をもたらす
└堂安律が前半から大暴れ!! 先制の芸術ミドル&絶妙な飛び出しから追加点