[8.30 プレミアリーグ第3節](Elland Road)

※25:30開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 2 ジェイデン・ボーグル

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 18 アントン・シュタハ

MF 44 イリア・グルエフ

FW 7 ダニエル・ジェームズ

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 29 W. Gnonto

控え

GK 26 カール・ダーロウ

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 10 J. Piroe

FW 19 ノア・オカフォー

FW 20 ジャック・ハリソン

監督

ダニエル・ファルケ

[ニューカッスル]

先発

GK 1 ニック・ポープ

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 4 スベン・ボトマン

DF 5 ファビアン・シェア

DF 21 ティノ・リブラメント

DF 33 ダン・バーン

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 18 ウィリアム・オスラ

FW 23 ジェイコブ・マーフィー

控え

GK 32 アーロン・ラムズデール

DF 3 ルイス・ホール

DF 6 ジャマール・ラッセルズ

DF 12 マリック・ティアウ

DF 17 エミル・クラフト

MF 11 ハービー・バーンズ

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 67 ルイス・マイリー

FW 20 アンソニー・エランガ

監督

エディ・ハウ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります