リーズvsニューカッスル スタメン発表
[8.30 プレミアリーグ第3節](Elland Road)
※25:30開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 7 ダニエル・ジェームズ
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 W. Gnonto
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 10 J. Piroe
FW 19 ノア・オカフォー
FW 20 ジャック・ハリソン
監督
ダニエル・ファルケ
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 スベン・ボトマン
DF 5 ファビアン・シェア
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 3 ルイス・ホール
DF 6 ジャマール・ラッセルズ
DF 12 マリック・ティアウ
DF 17 エミル・クラフト
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 67 ルイス・マイリー
FW 20 アンソニー・エランガ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります