·úÊª¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë±ê¤È¹õ±ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å9»þÁ°¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÌîÌÓÄ®¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ·úÊª¤Î2³¬ÉôÊ¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É35Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Æ±Ø¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤½­¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

²Ð¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸µ°û¿©Å¹¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½¾ì¤Ï¡¢JRºùÌÚÄ®±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½350¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£