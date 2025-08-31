堂安律が全得点に絡む2ゴール1アシスト!! フランクフルト加入後3戦4発で公式戦3連勝をもたらす
[8.30 ブンデスリーガ第2節 ホッフェンハイム 1-3 フランクフルト]
ブンデスリーガ第2節が30日に行われ、MF堂安律が所属するフランクフルトは敵地でホッフェンハイムに3-1で勝利した。堂安は右サイドハーフで先発出場し、全得点に絡む2ゴール1アシストを記録。後半33分までプレーした。
試合は序盤から堂安の“独り舞台”。0-0の前半17分、ペナルティエリア手前右でMFヒューゴ・ラーションからボールを引き出すと、ワントラップから左足で巻いたシュートを放ち、ゴール左隅に突き刺した。
堂安は7月にフライブルクから完全移籍で加入し、新天地デビューを果たした17日のDFBポカール1回戦で挨拶代わりの2ゴール。ブンデスリーガでは開幕2戦目での初得点となった。
前半27分には右サイドから長い距離のランニングでゴール前へ。ペナルティエリア左のMFジャン・マテオ・ボハヤからのパスにフリーで反応し、左足で確実に押し込んだ。
10分間で2ゴール奪い、これで加入後3戦4発。ハーフタイムを挟んでも日本代表MFの勢いは止まらない。
後半6分、右サイドのスペースに堂安が飛び出し、相手と対峙しながらペナルティエリア右に進入。かわさずに股抜きパスを選択し、これをMFジャン・ウズンが右足で豪快に蹴り込んだ。
3点のリードをもたらした堂安は後半33分に途中交代。フランクフルトは同アディショナルタイム1分に1点を返されたが、そのまま3-1で逃げ切った。これでブンデスリーガ開幕2連勝。DFBポカールを含む公式戦では3連勝を飾った。
今季リーグ戦初ゴール⚽️
堂安律 見事な軌道のコントロールショット
ブンデスリーガ第2節
ホッフェンハイム×フランクフルト
本日2ゴール1アシスト
堂安律 右サイドから絶妙なパス
⚽️ゴールを決めたのはジャン・ウズン
ブンデスリーガ第2節
ホッフェンハイム×フランクフルト
