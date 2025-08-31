堂安律がホッフェンハイム戦で2ゴールの活躍

ドイツ1部フランクフルトは現地時間8月30日、ブンデスリーガ第2節でホッフェンハイムとアウェーで対戦し、3-1で勝利した。

この試合にスタメン出場した日本代表MF堂安律が鮮やかなコントロールショットを含む2ゴール1アシストで勝利に大きく貢献した。

試合は前半17分、ペナルティエリア右角付近でボールを受けた堂安が反転からファーサイドにコントロールショットを放つと、綺麗な軌道でゴールに左上に吸い込まれ、フランクフルトが先制に成功する。前半27分にはDFラスムス・ニッセンのロングボールを起点に攻め込み、ゴール前でフリーだった堂安が難なく決めて、2点目を奪った。

そして後半6分、右サイドの深い位置でボールを受けた堂安がカットインドリブルからPA内に左足でラストパス。ゴール前に顔を出したMFジャン・ウズンがつま先シュートでニアサイドを抜き、この試合で2ゴール1アシストの活躍を見せつけた。

堂安は後半33分までピッチに立ち、右サイドで絶大な存在感を放った。DFBポカールを含め、加入後3試合で4ゴール1アシストとなり、新シーズンを最高の形でスタートさせた。（FOOTBALL ZONE編集部）