Æ²°ÂÎ§¡¡¿·Å·ÃÏ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÇÂç³èÌö!¡¡2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÁ´ÆÀÅÀ¤ËÍí¤ß³«Ëë2Ï¢¾¡¾þ¤ë
¡¡¡þ¥É¥¤¥Ä1ÉôÂè2Àá¡¡E¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È3¡¼1¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¥¸¥ó¥¹¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¡Ê27¡Ë¤¬30Æü¡¢Å¨ÃÏ¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½éÆÀÅÀ´Þ¤áÁ°È¾¤À¤±¤Ç2ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É3¡¼1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥Á¡¼¥à¤ò³«Ëë2Ï¢¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢³«ËëÀï¤Ç¡Öº¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤ÎÃÇÎö¡×¤È¤¤¤¦Âç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÎÆ±ÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡Ê28¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½ÊÆ¹ñ±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Æ²°Â¤ÏÃæÈ×¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½øÈ×¤¤¤¤Ê¤êÁê¼ê¤«¤é·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÍá¤ÓÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾17Ê¬¤ËÂÔË¾¤Îº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤éÃæ±û¤Ø¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÆÀ°Õ¤Îº¸Â¤ò°ìÁ®¡£·Ý½ÑÅª¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¾å¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±27Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¸åÊý¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ßÄÉ²ÃÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾6Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±Ãæ±û¤ÎÌ£Êý¤Ø¸ÔÈ´¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£MF¥¦¥º¥ó¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢3¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÆ²°Â¤Ï¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Ì£Êý¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤òÈäÏª¡£Á°Àþ¤Ø¤ÎÀäÌ¯¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡¢±Ô¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤·¸åÈ¾33Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¸ø¼°Àï3ÀïÌÜ¤ÇÁá¤¯¤â4ÆÀÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò³«Ëë2Ï¢¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯Âç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£