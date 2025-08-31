¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÅÄÃæÞ£¡¢À¸¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡õÆü¥Æ¥ì½é½Ð±é¡¡¡ÈÂ¹¡É¤ÈºÆ²ñ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÞ£¡Ê80¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡ËÆâ¡Ø6Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÀ¸¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007 À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼J¡õ¹ñÊõµéÇÐÍ¥¤¬À¸¤Ç½éÅÐ¾ìSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½¢Ç¤²ñ¸«
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ÊÏÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¬¤½¤ó¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¶¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ¤ÏÅö»þ14ºÐ¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¤ÇÁÄÉã¤ÈÂ¹Ìò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÍÊÕ¤Ï¡ÖÁ´¤¯¡Ê°õ¾Ý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡Ä¡£¸½¾ì¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÅÄÃæ¤â¡Ö¡Ê³Ð¤¨¤Æ¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¡¢¡ÖËÍ¤ÈÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Ï1²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë²è¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ØWe are the No Borders!!¡Ù¡×¤ÏTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¡¢µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³¤ËÄ©¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥â¥È¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉÍÊÕ¤é¤Î¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÊç¶â¡×¤ÎÌÜÅªÊÌÊç¶â¤òÀßÃÖ¡£°ú¤Â³¤¡¢°ìÈÌÊç¶â¡ÊÊ¡»ã¡¢´Ä¶¡¢ºÒ³²»Ù±ç¡Ë¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
