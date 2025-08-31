ÎÙ¹ñ¤È¶¦¤ËÊâ¤à¡¡½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÈSCOÁ±ÎÙÍ§¹¥¤ÎÊª¸ì
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î30Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤Ç31Æü¡¢2025Ç¯¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬³«Ëë¤·¡¢½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤¬µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÏSCO¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¡¢Í§¹¥Åª¤Ç°ÂÁ´¡¢Ë¤«¤Ê¶áÎÙ´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ò·ø»ý¤·¡¢Á±ÎÙÍ§¹¥¡¦¶¨ÎÏ¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Îµ±¤«¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡½¬¼çÀÊ¤Ï1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¡¢SCO²ÃÌÁ¹ñ³°ÁêÍý»ö²ñ²ñµÄ½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áË¬Ãæ¤·¤¿³Æ¹ñ³°Áê¡¢SCO¾ïÀßµ¡´ØÀÕÇ¤¼Ô¤ÈËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¾ï¤ËSCO¤ò¼þÊÕ³°¸ò¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¡¢¤½¤Î½¼¼Â¤È¶¯²½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤ò¼é¤ê¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÈË±É¤òÂ¥¤·¡¢¶ÛÌ©¤Ê±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯³«Ëë¤¹¤ëSCOÅ·ÄÅ¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢½ÐÀÊ¤¹¤ë³°¹ñ»ØÆ³¼Ô¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¡¦Â¿¹ñ´Ö¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤é¤ÈÃÏ°è¶¨ÎÏ¤ÎÂç·×¤ò¶¨µÄ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¹±µ×Ê¿ÏÂ¤È¶¦Æ±ÈË±É¤Î¼Â¸½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤è¤ê¶ÛÌ©¤ÊSCO±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤à¡£
¡¡¢¦Á±ÎÙÍ§¹¥¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿¼¤á¤ë
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³¤³°¤òË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¤¦¤Á2ÅÙ¤ÎË¬ÌäÀè¤ÏSCO²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤È¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óË¬Ìä¤Ï13Ç¯°Ê¹ß6ÅÙÌÜ¡£½¬¼çÀÊ¤ò¾è¤»¤¿ÆÃÊÌµ¡¤¬¼óÅÔ¥¢¥¹¥¿¥Ê¤Î¥Ì¥ë¥¹¥ë¥¿¥ó¡¦¥Ê¥¶¥ë¥Ð¥¨¥Õ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢µìÍ§¤Ç¤¢¤ë¥È¥«¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤¬À¯ÉÜ¹â´±¤òÎ¨¤¤¤ÆÇ®Îõ¤Ë´¿·Þ¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¥¢¥¹¥¿¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè2²óÃæ¹ñ¡¦Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿¼óÇ¾¤é¤ÈÍ§¹¥¤ò¿¼¤á¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¡¡½¬¼çÀÊ¤ÏÆ±¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢¡Ö¿ÆË¾¿Æ¹¥¡¢ÎÙË¾ÎÙ¹¥¡Ê¿ÈÆâÆ±»Î¤¬¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÙ¿ÍÆ±»Î¤â¤Þ¤¿¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î¸Å¤¤¤³¤È¤ï¤¶¤òºÆ¤Ó°úÍÑ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÃæ±û¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÏÁê¸ß¿®Íê¤ÈÁê¸ß»Ù±ç¤È¤¤¤¦ÃÄ·ë¤Î½é¿´¤ò´Ó¤¯¤Ù¤¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÎÙ¹ñ¤ò»ý¤Ä¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¼þÊÕ¹ñ¤È¤Î¤è¤ê¶ÛÌ©¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÁ´ÂÎ¤ÎÊý¸þÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¾ï¤ËºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼þÊÕ¡¦ÃÏ°è´Ä¶¤Î°Ý»ý¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Ç¯¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¼þÊÕ³°¸ò¹©ºîºÂÃÌ²ñ¤Ç¡Ö¿ÆÀ¿·ÃÍÆ¡Ê¿ÆÁ±¡¢À¿¼Â¡¢¸ß·Ã¡¢ÊñÍÆ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼þÊÕ³°¸òÍýÇ°¤òÄó¾§¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¡¢Ãæ±û¼þÊÕ¹©ºî²ñµÄ¤¬ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¼þÊÕ±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦ºÆÅÙ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Á±ÎÙÍ§¹¥¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½¬¼çÀÊ¤¬SCO¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç½Å»ë¤·¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿½ÅÍ×¤ÊµÄÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£½¬¼çÀÊ¤ÏSCO·û¾Ï¤È¡ÖSCO²ÃÌÁ¹ñÄ¹´üÁ±ÎÙÍ§¹¥¶¨ÎÏ¾òÌó¡×¤òSCO¤Î¡Ö»×ÁÛÅªÁÃ¤Ç¤¢¤ê¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢13Ç¯9·î¤Ë¥¥ë¥®¥¹¤Î¼óÅÔ¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤Ç½é¤á¤ÆSCO¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î½ÅÍ×±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾òÌó¤ÎÃå¼Â¤ÊÍú¹Ô¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¿ôÇ¯´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖSCO²ÃÌÁ¹ñÄ¹´üÁ±ÎÙÍ§¹¥¶¨ÎÏ¾òÌó¼Â»ÜÍ×¹Ë¡Ê2018¡Á22Ç¯¡Ë¡×¤ÎÀ©Äê¤òÄó¾§¤·¡¢18Ç¯¤ÎSCOÀÄÅç¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÆ±¼Â»ÜÍ×¹Ë¤Î¾µÇ§¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£22Ç¯¤ÎSCO¥µ¥Þ¥ë¥«¥ó¥É¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢23¡Á27Ç¯¤Î¾òÌó¼Â»ÜÍ×¹Ë¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SCO¤ÏÀßÎ©°ÊÍè¡¢³«Êü¤ÈÊñÍÆ¤ÎÍýÇ°¤ò°ì´Ó¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¡ÖÈóÆ±ÌÁ¡¢ÈóÂÐ¹³¡¢Âè»°¹ñ¤òÉ¸Åª¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¸¶Â§¤È¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤ÏSCO¤ò¡ÖÂç²ÈÂ²¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¾¤ÎSCO½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¾å³¤Àº¿À¡×¤Î²¼¡¢SCO¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹ÈÏ¤ÊÃÏ°è¤òÊ¤¤¤¡¢¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤âºÇÂç¤ÎÃÏ°è¹ñºÝÁÈ¿¥¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¸½ºß¤Ï10¤Î²ÃÌÁ¹ñ¡¢Æó¤Ä¤Î¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¹ñ¡¢14¤ÎÂÐÏÃ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÏºòÇ¯7·î¤ÎSCO¥¢¥¹¥¿¥Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÀµ¼°¤Ë10ÈÖÌÜ¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯6·î¡¢ËÌµþ¤Ç½¬¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¿¼¤¤Í§¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¢¦Ê¿ÏÂ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¶¦ÄÌ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤òÃÛ¤¯
¡¡½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢¥¢¥¹¥¿¥Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¡ÖSCO¥×¥é¥¹¡×²ñµÄ¤Ç±éÀâ¤·¡¢¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤SCO¤È¤¤¤¦¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¯¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¶¦ÄÌ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î·úÀß¡×¤ò¸ÞÂçÍ¥Àè»ö¹à¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡SCO¤ÎÃÂÀ¸Åö»þ¡¢¥Æ¥í¥ê¥º¥à¡¢Ê¬Î¥¼çµÁ¡¢²á·ã¼çµÁ¤È¤¤¤¦¡Ö»°¤Ä¤ÎÀªÎÏ¡×¤¬¼þÊÕÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤Î¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£01Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢SCO¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÃÏ°è¤Î°ÂÁ´°Ý»ý¤ò¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×¤ÊÊý¸þ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤ÏSCO¥×¥é¥¹²ñµÄ¤Ç¡Ö°ÂÁ´¤Ï¹ñ²È¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÁ°Äó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿°Â¤Ï¿Í¡¹¤Î¹¬Ê¡¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¬¼çÀÊ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¼êÃÊ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÀ°È÷¤·¡¢SCO²ÃÌÁ¹ñ¤¬·ø¸Ç¤Ê°ÂÁ´¤ÎËÉ±ÒÀþ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£14Ç¯¤ÎSCO¥É¥¥¥·¥ã¥ó¥Ù¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖSCOÈ¿²á·ã¼çµÁ¾òÌó¡×Äù·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤òÄó°Æ¡£17Ç¯¤Î¥¢¥¹¥¿¥Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÄ´°õ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢SCO¤¬ËãÌô¼è°ú¤äÁÈ¿¥ÈÈºá¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃø¤·¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¡£5·î¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¥í¥·¥¢¤ò¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬Ìä¤·¡¢¥½Ï¢ÂçÁÄ¹ñÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤ÎµÇ°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÎÄË¤Þ¤·¤¤¶µ·±¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿15Ç¯¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¥í¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SCO¥¦¥Õ¥¡¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖSCO²ÃÌÁ¹ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î·ì¤È²Ð¤Î»îÎý¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÀïÁè¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿Âç¤Êµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¼óÇ¾¤é¤Ï²ñµÄ¸å¡¢¡ÖÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¤ª¤è¤ÓÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¾¡Íø70¼þÇ¯¤Ë´Ø¤¹¤ëSCO²ÃÌÁ¹ñ¼óÇ¾À¼ÌÀ¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ÈÈ¯Å¸¡¢¿ÊÊâ¤òµá¤á¤ë°ìÃ×¤·¤¿À¼¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¢¦ÈË±É¤ÈÈ¯Å¸¤ÎÀ®²Ì¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦
¡¡ºòÇ¯7·î¡¢Ãæ¹ñ¤ÏSCOµÄÄ¹¹ñ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢25Ç¯¤òSCO¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ÎÇ¯¡×¤ÈÄê¤á¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡½¬¼çÀÊ¤Ï¡Ö³§¤¬¶¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤³¤½¿¿¤ÎÈ¯Å¸¤Ç¤¢¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤³¤½ÎÉ¤¤È¯Å¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Ï°ìÏ¢¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ä¶¨ÎÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖSCOÂç²ÈÂ²¡×¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡19Ç¯6·î¤ÎSCO¥Ó¥·¥å¥±¥¯¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½ÂåÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÃÏ°è½ô¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ð¡À¾¾Ê¤Ë¡ÖSCOÇÀ¶Èµ»½Ñ¸òÎ®¸¦½¤¥â¥Ç¥ë´ðÃÏ¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¡£1Ç¯¸å¡¢Æ±´ðÃÏ¤Ïð¡À¾¾ÊÍÌÎ¿¤ÇÀµ¼°¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏËÇ°×¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢µ»½Ñ¸òÎ®¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËSCO½ô¹ñ¤ä´Ø·¸¤¹¤ëÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤«¤é¤Î2Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤ÎÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤äµ»½Ñ¼Ô¤ò¸¦½¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£³Æ¹ñ¤ÎÉÏº¤ºï¸º»ö¶È¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢SCOÉÏº¤ºï¸º¡¦»ýÂ³²ÄÇ½È¯Å¸¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬Æ±¾ÊÀ¾°Â»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤â½Ë²ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤é¤«¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬³Æ¹ñ¤È¼ê¤ò·È¤¨¤ÆÉÏº¤¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½¬¼çÀÊ¤Ï¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¹½ÁÛ¤ÈSCO²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸ÀïÎ¬¤ÎÏ¢·È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯Ëö¤ËÀµ¼°¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿Ãæ¹ñ¡¦¥¥ë¥®¥¹¡¦¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÅ´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢SCO²ÃÌÁ¹ñ´Ö¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¶¨ÎÏ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SCO½ô¹ñ´Ö¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨ÎÏ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¶ÛÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÈSCO²ÃÌÁ¹ñ¡¢¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¹ñ¡¢ÂÐÏÃ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎËÇ°×³Û¤Ï8900²¯¥É¥ë¤Ë¾å¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¡¦¥¥ë¥®¥¹¡¦¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÅ´Æ»¤Ï´°À®¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÃæ±û¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ò·ë¤ÖÀïÎ¬Åª¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨ÎÏ¤ÎÀøºßÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£