²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¢½»¿ÍÃËÀ¤ÏÆ¨¤²¤ÆÌµ»ö¡ÄÎÙÀÜ¤¹¤ë£³ÅïÁ´¾Æ
¡¡£³£°Æü¸á¸å£¸»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÌîÌÓÄ®¤ÎÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ½»Âð¤«¤é¡Ö²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ð¤ÏÆ±£±£±»þ£³£µÊ¬¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½»Âð¤Ê¤ÉÎÙÀÜ¤¹¤ë£³Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶á¤¯¤Î·úÊª¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤¿¡£
¡¡¸©·Ù°ËÀªº´ÌÚ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±³¬¤Ë½»¿Í¤Î£·£°ºÐÂåÃËÀ¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É·×£³£µÂæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï£Ê£ÒºùÌÚÄ®±Ø¤«¤éÌó£²£°£°¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ëÈË²Ú³¹¡£Æ±½ð¤Ç¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£