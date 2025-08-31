堂安律が止まらない！ 全ゴールに絡む２G１Aの大活躍！ フランクフルトは３−１勝利で開幕２連勝、ブンデス暫定首位
堂安律が所属するフランクフルトは現地８月30日、ブンデスリーガ第２節で町田浩樹が故障離脱中のホッフェンハイムとアウェーで対戦した。
開幕節のブレーメン戦（４−１）に続いて、堂安が４−２―３−１の右サイドハーフで先発したフランクフルトは、17分に先制に成功する。敵陣ボックス手前の右寄りでパスを受けた堂安が反転から左足を振り抜き、鮮やかなミドルシュートをゴール左に突き刺した。
さらにその10分後には、堂安がゴール前に走り込んでバオヤの折り返しに反応。左足のダイレクトで押し込んで追加点を挙げた。このままフランクフルトは２点をリードして前半を終える。
後半に入って51分、右サイドでボールを受けた堂安がドリブルで仕掛けて、相手の股を抜く絶妙なラストパスを供給。これをウズンが流し込んで３−０とする。
78分に堂安が途中交代したアウェーチームはその後、90＋１分に１点を返されたものの、このまま３−１で勝利して開幕２連勝。暫定ながらブンデスリーガ首位に立った。
次節は代表ウィークを挟んで９月12日にレバークーゼンと敵地で対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律の圧巻ミドル弾＆絶妙アシスト！
