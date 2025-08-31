¡Úµð¿Í¡Û¿·£´ÈÖ¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¡ÌÔÂÇ¾Þ¡õ£³»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡ÄÂçÌò¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤¯°Õ¼±¤»¤º¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×
¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£³£°Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£µð¿Í·³Âè£¹£¶ÂåÌÜ¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢£µ²ó¤ËÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡õÌÔÂÇ¾Þ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤Î£³µåÌÜ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÃæÁ°¤Ø±¿¤Ó¡¢£³²ó¤âÆó»à°ìÎÝ¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ïº¸ÍãÀþ¤ØÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤ÇÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢£³»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌò¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³èÌö¤òÈäÏª¤·¤¿´ßÅÄ¤Ï¡¢¥×¥í½é¤Î£´ÈÖ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´¤¯°Õ¼±¤»¤º¤Ë¡ÊºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¤Ã¤¹¡×¤È¥±¥í¥ê¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²÷Ä´¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¼éÈ÷¤Ç¤Ï½÷Ë¼Ìò¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤â¡¢£µ²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡£¡Ö¤¤¤¤»þ¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¤¤¤±¤Æ¤ë»þ¡£¤½¤³¤ò¤â¤¦£±²ó³§¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹üÀÞ¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£¶»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë´ßÅÄ¡£¿·£´ÈÖ¤Î¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£