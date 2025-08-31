「聖戦士ダンバイン」よりアクションフィギュア「METAL BUILD DRAGON SCALE サーバイン（白き秘宝）」本日予約締切！
【METAL BUILD DRAGON SCALE サーバイン（白き秘宝）】 8月31日23時 予約締切 12月 発送予定 価格：38,500円
【商品内容】
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD DRAGON SCALE サーバイン（白き秘宝）」の予約をプレミアムバンダイにて本日8月31日23時まで受け付けている。価格は38,500円。発送は12月の予定。
METAL BUILDシリーズより、「サーバイン」が新たな交換用羽パーツと大型エフェクトパーツを携え、彫像的な美しさを増した“白き秘宝”として登場。粒子感のある白が、複合的に重なるカラーリングへ変更されている。
彫像としての立ち姿をさらに演出するため、強獣の生物的印象を反映した羽が新たに追加。刀身を覆うエフェクトパーツには迫力を増した大型エフェクトパーツが新規造形で付属する。
「METAL BUILD DRAGON SCALE サーバイン（白き秘宝）」
サイズ：全高約210mm
【商品内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各4種
・オーラ・ソード
・オーラ・ソード鞘
・オーラ・ソード懸架用ジョイントパーツ
・ソードエフェクトパーツ一式
・交換用羽一式
・台座用ジョイントパーツ
・専用台座一式
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。