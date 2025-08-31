【METAL BUILD DRAGON SCALE サーバイン（白き秘宝）】 8月31日23時 予約締切 12月 発送予定 価格：38,500円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD DRAGON SCALE サーバイン（白き秘宝）」の予約をプレミアムバンダイにて本日8月31日23時まで受け付けている。価格は38,500円。発送は12月の予定。

METAL BUILDシリーズより、「サーバイン」が新たな交換用羽パーツと大型エフェクトパーツを携え、彫像的な美しさを増した“白き秘宝”として登場。粒子感のある白が、複合的に重なるカラーリングへ変更されている。

彫像としての立ち姿をさらに演出するため、強獣の生物的印象を反映した羽が新たに追加。刀身を覆うエフェクトパーツには迫力を増した大型エフェクトパーツが新規造形で付属する。

「METAL BUILD DRAGON SCALE サーバイン（白き秘宝）」

サイズ：全高約210mm

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・オーラ・ソード

・オーラ・ソード鞘

・オーラ・ソード懸架用ジョイントパーツ

・ソードエフェクトパーツ一式

・交換用羽一式

・台座用ジョイントパーツ

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。