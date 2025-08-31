◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節 横浜ＦＣ０―０東京Ｖ（３０日・ニッパツ）

横浜ＦＣはホームで東京Ｖと０―０で引き分けた。

降格圏内の１９位と低迷する中、勝ち点差「９」の１４位東京Ｖとの重要な一戦。立ち上がりからＦＷルキアン、アダイウトン、ジョアンパウロの３トップを中心に押し込む場面を作る。前半終了間際には左サイドのアダイウトンの突破から連続攻撃でチャンスを作るも得点は奪えず、前半は０―０で折り返した。

後半も横浜ＦＣペースで試合は進み、同１５分にはＦＷ桜川を起用し、さらに前線のパワーを駆使して圧力をかけたが、リーグ最多無失点試合を誇る東京Ｖの守備陣を崩しきるまでには至らず。

後半アディショナルタイムに桜川が東京ＶのＤＦ谷口の腹部付近をたたいて、この日２枚目の警告で退場となり、そのまま０―０で引き分けに終わった。

試合後、三浦文丈監督は「ゲームの入りが良くて、準備したことを選手が理解してくれて押し込むことが出来たが、前半でゴールを奪いたかった。勝ち点３を目指したが、ソロ（桜川）がああなった時点で最低限１と切り替えた」と振り返った。

残留圏内の１７位横浜ＦＭが敗戦したため、勝ち点差は２に詰めたが、後半は被シュート０本に抑えるなど試合を優位に進めただけに、勝利が欲しい一戦だった。