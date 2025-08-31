「ガンダム ジークアクス」より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GFreD」本日予約締切！
【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GFreD】 8月31日23時 予約締切 12月 発送予定 価格：22,000円
【商品内容】
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GFreD」の予約をプレミアムバンダイにて本日8月31日23時まで受け付けている。価格は22,000円。発送は12月の予定。
本商品は、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場するモビルスーツ「GFreD（ジフレド）」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化したもの。
「GFreD」は「GQuuuuuuX」の2号機として開発されたモビルスーツ。頭部には特徴的な武装の「エスビット：ルナ／アルテミス」を装備し、METAL ROBOT魂では2基のエスビットの射出状態を頭部の差し替えとエフェクトパーツで再現できる。その他に、ビーム・ライフル、ビーム・サーベル、シールドが武装として付属している。
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GFreD」
サイズ：全高約155mm
・本体
・交換用手首パーツ左右各4種
・交換用頭部パーツ
・武器一式
・エフェクトパーツ一式
・武器マウントパーツ
・専用台座一式
※発売日は流通により前後する場合があります。