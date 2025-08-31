【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GFreD】 8月31日23時 予約締切 12月 発送予定 価格：22,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GFreD」の予約をプレミアムバンダイにて本日8月31日23時まで受け付けている。価格は22,000円。発送は12月の予定。

本商品は、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場するモビルスーツ「GFreD（ジフレド）」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化したもの。

「GFreD」は「GQuuuuuuX」の2号機として開発されたモビルスーツ。頭部には特徴的な武装の「エスビット：ルナ／アルテミス」を装備し、METAL ROBOT魂では2基のエスビットの射出状態を頭部の差し替えとエフェクトパーツで再現できる。その他に、ビーム・ライフル、ビーム・サーベル、シールドが武装として付属している。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GFreD」

サイズ：全高約155mm

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・交換用頭部パーツ

・武器一式

・エフェクトパーツ一式

・武器マウントパーツ

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。