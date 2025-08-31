¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ûº´Æ£·ò¼¡¤¬Æ´¤ì¤Î½é¥¥ã¥Ã¥×³ÍÆÀ¡ª¡Ö¹Å¤¯¤Ê¤é¤ºÎäÀÅ¤Ë¡×È¾Ç¯Á°¤Î·Ð¸³À¸¤«¤·Æ²¡¹
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¡¡¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡¡¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×2025¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¡¡ÆüËÜ57¡½15¥«¥Ê¥À¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡µÜ¾ë¡¦¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±24°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤ò57¡½15¡ÊÁ°È¾17¡½10¡Ë¤Ç²¼¤·¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤òÂç¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£HOº´Æ£·ò¼¡¡Ê22¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï¸åÈ¾25Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¸åÈ¾37Ê¬¡¢Å¨¿Ø¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë¤È¼«¤é¼è¤Ã¤ÆWTBÀÐÅÄµÈÊ¿¡Ê25¡á²£ÉÍ¡Ë¤Ë¥Ñ¥¹¡£ÀÐÅÄ¤¬·è¤á¤¿¥È¥é¥¤¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡¢º¸Ã¼¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÆâÂ¦¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇÂç¤¤¯¥²¥¤¥ó¡£ºÆ¤ÓWTBÀÐÅÄ¤Î¥È¥é¥¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£FWÂè1Îó¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È²÷Â¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤ÇÁá¤¯¤âÂåÉ½½é¥¥ã¥Ã¥×³ÍÆÀ¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¹¤´¤¤Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºù¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡Öº£¤Î¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤ËÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾ÍèÁü¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£Æ±³ØÇ¯¤ÇÆüËÜÂåÉ½¿·¼ç¾¤ÎLO¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê23¡á¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¡Ë¤Ï4Ç¯Á°¤Ë½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤¬24¥¥ã¥Ã¥×ÌÜ¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¹â¹»»þÂå¤«¤éÃçÎÉ¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÙ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é2027Ç¯¡Ê¤ÎWÇÕ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¦Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤Û¤É¹Å¤¯¤Ê¤é¤º¤ËÎäÀÅ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Êº£Æü¤Ï¡Ë¤Þ¤·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦È¾Ç¯Á°¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¡¢ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÆ²¡¹¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢º´Æ£·ò¼¡¤ò´Þ¤à·×4¿Í¤¬½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£ÀèÈ¯¤ÎCTB¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡Ê27¡áÁêÌÏ¸¶¡Ë¡¢¸åÈ¾12Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤ÎPR¾®ÎÓ¸ÂÀ¡Ê26¡áÅìµþSG¡ËÆ±30Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤ÎCTB¹À¥ÍºÌé¡Ê24¡áÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£