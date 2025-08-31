株式会社ニッセンが運営する「ニッセンリサーチ」による最新調査では、この夏のお出かけ予定について節約や猛暑を理由に控える人が増加傾向にあることが明らかに。さらに9割以上が猛暑対策に不安を感じているとの結果も出ています。そんな不安を少しでもやわらげてくれるのが、ニッセンのUVカット機能や接触冷感素材を採用した快適インナーや紫外線対策アイテム。夏のおしゃれと健康を守る必須グッズをご紹介します♪

調査で判明！夏のお出かけ事情

2025年7月に実施されたニッセンリサーチの調査（有効回答数3,204人）によると、今年の夏にお出かけ予定がある人は約46％。一方で「出かけない」と答えた人は29％でした。

去年よりもお出かけが減る理由として最も多かったのは「節約のため」46％、次いで「気候の影響」45％。暑さや物価上昇で外出に慎重になる人が目立ちました。

また、9割以上が猛暑対策への不安を抱えており、水分補給や休憩に加え、暑さ対策グッズの利用も注目されています。

ニッセン調査♡猛暑のお出かけ不安と快適インナー&UV対策アイテム

猛暑に頼れる♡ニッセンおすすめ商品

着るだけ簡単UVケア指穴付きパーカー（接触冷感）

ニッセンオンラインショップでは、暑さ対策に役立つアイテムが豊富にラインナップ。中でも人気なのが「着るだけ簡単UVケア指穴付きパーカー（接触冷感）」。

指先や首まわりまでしっかりガードでき、軽やかな着心地で夏のお出かけにぴったり。価格は\4,389～\5,709（税込）。

超冷感AIR 鼻まですっぽりつけ襟タートルネック（接触冷感・吸汗速乾・UVカット）

さらに、顔と首を涼しく守る「超冷感AIR鼻まですっぽりつけ襟タートルネック」は、薄手で通気性の良いメッシュ素材を使用し、息苦しさを感じにくい仕様。

こちらは\1,639～\1,969（税込）と手軽に取り入れられるのも魅力です。

快適インナーで夏のお出かけを応援

節約や猛暑でお出かけを控えがちな今年の夏。そんなときでも、自分らしいおしゃれと安心を両立させてくれるのがニッセンの夏アイテムです。

接触冷感素材やUVカット機能を備えたインナーやパーカーは、汗ばむ季節をストレスなく過ごすための強い味方。お得な夏物セールも開催中なので、賢く選んで心地よい外出を楽しんでみませんか？

ニッセンなら、毎日の「ちょっといい」快適ライフが見つかります♡