◆バスケットボール・U18日清食品ブロックリーグ男子グループH 瓊浦99―56川内、瓊浦83―66東福岡（23、24日、長崎・ハピネスアリーナ）

U18日清食品トップリーグと並行して行われるブロックリーグで、地元長崎の瓊浦が2連勝と好発進した。

3点シュートを放つ瓊浦の小畑那瑠主将（中央）

Bリーグ1部（B1）長崎ヴェルカのホームコートでプレーするのは初めて。小畑那瑠主将（3年）は川内（鹿児島）戦を終え、「うれしかったし、日清食品さんや運営の方々に感謝しています。少し緊張もして1勝できてホッとしました」と声を弾ませた。リングの後方は奥行きもあり、会場が広くてシュートの感覚がつかみにくかったという。「その中でみんながシュートを決めてくれてよかった」

相手のシュートをブロックする瓊浦の小畑那瑠主将（中央左）

マンツーマンとゾーンを併用する守備で初戦の川内戦は前半を21失点に抑えた。守備は全国高校総体（インターハイ）2回戦で四国大会王者の尽誠学園に73―91に敗れ、改善を図っていた。

速攻を決める瓊浦の寺島慧（黒68）

8月に日経大（福岡）に遠征。全日本大学新人戦（新人インカレ）を制したチームから、ディフェンスの強度を上げるクリニックを受けた。小畑主将は「やり過ぎてファウルになったところもあるけど、体をうまく使ってドライブに行かせない、シュートを打たせないように心がけている。やってきたことをできていれば、もっと点差が開いていたと思う」と手応えを感じていた。

瓊浦のポイントガードを務める池田一颯

埴生浩二監督も「取り組んでいることをゲームで体現できる体力がついてきた」と評価。福岡第一とも定期的に練習試合を重ねており、「第一さんの胸を借りて、上を目指すためにはどうしたらいいのか生徒も少しずつ分かってきたと思う」とチームの意識の変化を感じている。インターハイ1回戦の能代科学技術（秋田）戦で46点を挙げた留学生エモビーノ・エマニュエル・ディライト（2年）に加え、1年生のフィデリス・イズナ・ゴッズパワーは203センチながら身体能力が高く、助走なしでダンクもできる。チームのポテンシャルは十分だ。

フィジカルに優れる瓊浦のエモビーノ・エマニュエル・ディライト（黒25）

走力、ジャンプ力が高い瓊浦の1年生フィデリス・イズナ・ゴッズパワー（黒34）

目標はグループH優勝、そしてプレーオフでのトップリーグ参入となる。4年目を迎えたトップリーグは下位4チームとブロックリーグの各8グループの優勝チームで次年度のトップリーグ参入を懸けたプレーオフが導入される。

成長著しい瓊浦の2年生冨永朝日（中央）

9月6日に対戦を控える阪南大（大阪）や、宮崎工（同28日）などがライバルとなる。小畑主将は「阪南大さんは留学生もいて手ごわいと思うけど、勝てばグループ優勝が近づく。しっかり守り方を対策して臨みたい」と意気込んだ。