¾±»ÊÃÒ½Õ¡¡Æ£ËÜÈþµ®¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¶±¤¨¤¿²áµî¡ÖÄ¹´ü´Ö¤«¤±¤Æ»¦¤¹µ¤¤«¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤ÈÉ×¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬¡¢£³£°Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¡ª¡¡¥ß¥¥Æ¥£¡×¤Ë½Ð±é¡£à²ÈÄí¤ÎÌ£á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö²ÈÄíÎÁÍý¤Î¾ï¼±¡×¤òÅú¤¨¤ë´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡ÖÌ£Á¹½Á¤ÎÆ¦Éå¤Ï¸¨£ï£òÌÚÌÊ¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢Æ£ËÜ¤Ï¸¨ÇÉ¡¢¾±»Ê¤ÏÌÚÌÊÇÉ¤È²óÅú¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÆ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Û¤È¤ó¤ÉÌÚÌÊ¤Ê¤ó¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¿©¤Ù¤Æ¤ëÌ£Á¹½Á¤â¸¨¤À¤è¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¾±»Ê¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢²¶¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²óÅú¤¬¹ç¤Ã¤¿¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥¤¥º¤ò½ª¤¨¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤¬½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊ¸¶ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾±»Ê¤¬àÊ¸¶çá¤ò¸À¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¾±»Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¼êÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²æËý¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¤«¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ù¤¤«ÌÂ¤Ã¤¿µó¶ç¡¢ÅÒ¤±¤Ë½Ð¤Æ¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¾±»Ê¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤Þ¤º¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï£±²ó¤â¤Ê¤¤¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é½Ð¤¹ÎÁÍý¤âÊÌ¤Ë¼ºÇÔ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆ£ËÜ¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ã¤ÆÌ£¤¬Ç»¤¤¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤Ë¡ØÄ¹´ü´Ö¤«¤±¤Æ»¦¤¹µ¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£
¡¡¾±»Ê¤â¡Ö²¿¤«¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢·×²èÅª¤Ë»¦¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£