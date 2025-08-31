【BS12「日曜アニメ劇場」：「機動戦士ガンダムUC」episode 3 & 4】 8月31日19時～ 放送

ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビの「日曜アニメ劇場」にてアニメ「『機動戦士ガンダムUC』episode 3 & 4」を本日8月31日19時から放送する。

「日曜アニメ劇場」では、アニメ化15周年を記念して「機動戦士ガンダムUC」全7話を8月24日から4週連続放送中。アニメ「機動戦士ガンダムUC」は2010年から2014年にOVAとして発表された宇宙世紀ガンダムシリーズ作品で、父を知らずに育った少年と謎の少女が出会い、「ラプラスの箱」をめぐる争いに巻き込まれるというストーリーが展開していく。

第2週となる今週は「episode 3『ラプラスの亡霊』」、「episode 4『重力の井戸の底で』」の2話が放送される。

アニメ「機動戦士ガンダムUC」

【あらすじ】

U.C.(Universal Century:宇宙世紀)0001―。宇宙移民の開始が宣言され、新たな時代が始まろうとしていた。

そんな折、改暦セレモニーが行なわれていた地球連邦政府首相官邸、宇宙ステーション〈ラプラス〉が爆破テロにより粉々に砕け散る。貧困からテロに加わった青年サイアムは、〈ラプラス〉の爆発に巻き込まれ、残骸の中である物を発見する。それは後に『ラプラスの箱』と呼ばれることになる禁忌の箱だった。

『ラプラスの箱』を開けてはならない。それが何であるのか、知る者はほとんどいない。『箱』の秘密は、サイアムの元で眠り続けた―。

U.C.0096―。ラグランジュ・ポイント１に浮かぶ、建設中の工業コロニー〈インダストリアル７〉。父を知らずに育った少年バナージ・リンクスと、〈インダストリアル7〉行きの船に密航した謎の少女が出会い、そして、稼動試験を繰り返す白いモビルスーツ《ユニコーン》と様々な思惑が絡み出したとき、歴史（ルビ：とき）の針が動き出した。『ラプラスの箱』をめぐる争いに巻き込まれることを、バナージはまだ知らない。

『ラプラスの箱』とは何か―。『箱』の抱く秘密とは何か―。今、宇宙世紀 百年の呪いが解かれようとしていた。

【出演者】

役名：キャスト（声）

バナージ・リンクス：内山昂輝

オードリー・バーン：藤村歩

タクヤ・イレイ：下野紘

ミコット・バーチ：戸松遥

ハロ：広橋涼

リディ・マーセナス：浪川大輔

ダグザ・マックール：東地宏樹

オットー・ミタス：内田直哉

レイアム・ボーリンネア：渡辺美佐

ミヒロ・オイワッケン：豊口めぐみ

マリーダ・クルス：甲斐田裕子

フル・フロンタル：池田秀一

ほか

（敬称略）

【スタッフ】

原作：矢立肇・富野由悠季

監督：古橋一浩

脚本：むとうやすゆき

オリジナルキャラクターデザイン：安彦良和

アニメーションキャラクターデザイン：高橋久美子

モビルスーツ原案：大河原邦男

メカニカルデザイン：カトキハジメ・石垣純哉・玄馬宣彦

音楽：澤野弘之

アニメーション制作：サンライズ

ほか

（敬称略）

(C)創通・サンライズ