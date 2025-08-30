Æü¥Æ¥ì¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡¡6Ç¯¤Ö¤êÀ¸ÊüÁ÷¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡×¤ËÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼ÅÐ¾ì¡¡¾åÅÄ¿¸Ìé¾×·â¡ÖËÜÊª¤À¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡×¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤¬30Æü¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡£¡ÖÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¡õ¹ñÊõµéÇÐÍ¥½éÅÐ¾ìSP¡×¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¥Á¥§¥ó¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¤¨!?¤¹¤²¡¼¡ÄËÜÊª¤À¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¾×·â¤¬Áö¤ëÃæ¡¢¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡£¾åÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤¼?¡×¤È½Ð±éÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÄÌÌõ¤ò²ð¤·¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤äÍÅÄÅ¯Ê¿¤é¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£