ＳＣＯモデル区を出発するＴＩＲ（国際道路輸送）車両。（青島＝新華社配信）

【新華社青島8月30日】中国・上海協力機構（SCO）地域経済・貿易協力モデル区（山東省青島市）は2018年に建設が発表されて以来、国際物流や貿易、投資の促進、経済貿易学院の設立などに注力し、国際経済・貿易協力における質の高いプラットフォームとして大きな成果を上げてきた。

モデル区は陸・海・空・鉄道を網羅する交通ハブとしての優位性を生かし、東は日本と韓国、西はユーラシア、南は東南アジア、北はモンゴルとロシアに物流ルートをつなぎ、SCO加盟国からアジア太平洋地域への輸出窓口を構築している。SCO加盟国と「一帯一路」共同建設パートナーの23カ国、54都市を結ぶ鉄道貨物路線32本が開通し、中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」の累計運行本数は4600本余りに上っている。

ＳＣＯモデル区の「シルクロード電子商取引」総合サービス拠点。（青島＝新華社配信）

モデル区では互恵ウィンウィンを堅持し、開放的で利便性の高い貿易センターを設置。SCO加盟国との累計貿易額は260億7千万元（1元＝約21円）となり、年平均56％の成長を実現した。「シルクロード電子商取引（EC）」総合サービス拠点の整備も進め、越境EC分野でSCO加盟国と中国の企業による多層的で幅広い、制度化された協力関係を構築している。

また、さまざまな形式の交流を積極的に展開、「SCO文化・観光の都」の発展を後押しし、加盟国との交流と協力を継続的に拡大している。SCO経済貿易学院では経済・貿易や貧困支援に関する研修を305回実施し、延べ2万1千人余りを育成した。（記者/王凱）