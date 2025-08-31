»à¤¬2¿Í¤òÊ¬¤«¤Ä¤Þ¤Ç¤Îµ¶¤ê¤ÎÎø¡£¡Ö°ìÇ¯¸å¡¢À¸ìÓ¤Ë¤Ê¤ë·¯¤Èµ¶¤ê¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤¬ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Öcomipo¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¡ª
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡viviON¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ë¡Öcomipo comics¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö°ìÇ¯¸å¡¢À¸ìÓ¤Ë¤Ê¤ë·¯¤Èµ¶¤ê¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤ò¡¢Áí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Öcomipo¡×¤Ë¤Æ8·î31Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿À¤Î²Ö²Ç¤È¤Ê¤ëÂçÖà½÷ÍÍ¤Î¿ÀÂåÎí²Ö¤È¿ÀÂå¿À¼Ò¤Ë¿À¿¦¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤ë¹â¹»À¸¡¦·î¼éÚå¤Ë¤è¤ëµ¶¤ê¤ÎÎøÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¡£¿À¤ËÀ¸¤±ìÓ¤È¤·¤ÆÊû¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢1Ç¯¸Â¤ê¤ÎÎø¿Í·ÀÌó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ºî¼Ô¤ÏÄ¹Ã«Àî»°»þ»á¤È¤Ê¤ë¡£
¢¢¡Ö°ìÇ¯¸å¡¢À¸ìÓ¤Ë¤Ê¤ë·¯¤Èµ¶¤ê¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤ÎºîÉÊ¥Úー¥¸¡Ú°ìÇ¯¸å¡¢À¸ìÓ¤Ë¤Ê¤ë·¯¤Èµ¶¤ê¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Û
¾¯½÷¤È¸ò¤ï¤¹¡¢°ìÇ¯¸Â¤ê¤ÎÎø¿Í·ÀÌó
ÂçÖà½÷ÍÍ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿À¤Î²Ö²Ç¤È¤Ê¤ë¾¯½÷¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢À¤³¦¤Î¤¿¤á¤ËÊû¤²¤é¤ì¤ëÀ¸ìÓ¡£
¿ÀÂå¿À¼Ò¤Ë¿À¿¦¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤ë¹â¹»À¸¡¦·î¼éÚå¤ÏÂçÖà½÷ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÂåÎí²Ö¤È½Ð²ñ¤¦¡£Úå¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤Ï°ìÇ¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ë¡Ö¿Àº§¤Îµ·¡×¤Þ¤Ç¤ªÌÜÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤ÆÎí²Ö¤ÎËµ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡£
Îí²Ö¤¬À¸ìÓ¤ËÊû¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Èà½÷¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Úå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Ö¿À¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Îí²Ö¤ÎÎø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡ª¡©¡×
¤È¤¤¤¤Ê¤ê¹ðÇò¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡©
°ìÇ¯¸å¡¢»à¤¬Æó¿Í¤òÊ¬¤«¤Ä¤Þ¤Ç¡¢µ¶¤ê¤ÎÎøÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
(C) 2021 viviON, inc.