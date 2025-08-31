自民党臨時総裁選の実施の是非を巡り、読売新聞社は国会議員と都道府県連の意向を調査した。

３０日現在、実施に賛成する考えを示したのは１２８（国会議員１２０人、都道府県連８）で、反対の３３（同３２人、同１）を大きく上回った。実施には過半数１７２の賛成が必要で、５割近い「答えない・未定」の動向が焦点となる。

自民党は９月２日の両院議員総会で参院選総括を取りまとめた後、党則６条４項に基づく臨時総裁選実施の意思確認の手続きに入る。同８日に賛成する国会議員に署名・押印した書面を提出させ、結果を公表する方針だ。所属国会議員２９５人と都道府県連代表４７人の総数３４２人の過半数の要求があれば、石破首相の総裁任期満了（２０２７年９月末）を前にしての総裁選が行われる。

議員への意向調査は８月２０日に始め、アンケートや取材で、臨時総裁選の実施に「賛成する」か「賛成しない」かを確認した。９３％にあたる２７６人が回答した。

賛成の意向を明らかにした議員は１２０人で議員全体の４割に上った。党が取るべき対応などを自由回答で尋ねたところ、「衆院選と参院選のけじめをつける必要がある」（平沼正二郎衆院議員）など、首相ら党執行部が選挙大敗の責任を明確にし、体制を刷新する必要があるとの意見が目立った。有村治子両院議員総会長は総裁選を通じ、「挙党態勢を作り上げていくことが重要だ」と答えた。

反対意向と答えた議員は１割にとどまる。棚橋泰文・元国家公安委員長は「総裁選を行えば政局に走っていると思われる」と回答した。

今後は賛否を明確にしていない１４３人（「答えない・未定」１２４人、未回答１９人）の判断が注目される。選挙総括や両院議員総会での首相ら執行部の発言を踏まえて決めるとの議員が多く、「首相が自ら退陣を表明してほしい」（若手）との意見も複数あった。

機関決定が必要な都道府県連には２８〜３０日に、幹部らに組織としての賛否を取材した。埼玉県連は３０日に賛成方針を決めた。山形、新潟、長野、静岡、香川、愛媛、宮崎の７県連も賛成方針もしくは賛成を決定済みだ。岐阜県連が反対方針で、残る３８都道府県連は今後、対応を決定する。