睡眠中の美容ケアでタイパ最強！ 注目の睡眠美容ドリンク＆コスメ

良質な睡眠をサポートしながら嬉しい美肌効果もあるドリンクと、睡眠中に美容ケアが叶うタイパ最強の美容コスメを紹介。

快眠と美肌を両立！ 注目の睡眠美容ドリンク

睡眠の質と肌質を向上。GABAのマルチな働きに期待

GABA100 肌弾ビネガー［機能性表示食品］500ml 希望小売価格\918（ヤマモリ TEL. 0120-04-9016）

自社醸造の独自素材「GABA100」を配合したお酢飲料。GABAには、睡眠の質を上げ、すっきりとした目覚めに貢献する効能や、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのをサポートする機能、さらに精神的なストレスや疲労感を緩和する効能があると注目されている。睡眠前と目覚めた後のどちらにも合う、砂糖不使用の爽やかなザクロ味で、1本で16杯分の希釈タイプ。

“ぐっすり眠りながらキレイに”を叶える夜用ドリンク

ポジティブリズム ナイトケアコラーゲン［機能性表示食品］50ml×10本\4,320（再春館製薬所 TEL. 0120-444-444）

「ドモホルンリンクル」で有名な再春館製薬所発のドリンク。「美肌×睡眠」に特化し、肌の潤いや弾力の保持などを支える多機能な新コラーゲン「魚由来コラーゲンペプチド」と、睡眠の質を向上させる成分GABAをWで配合。さらにコラーゲン吸収を助けるビタミンCも。魚由来コラーゲンペプチドには、紫外線の刺激から肌を守るという珍しい効能もあり、美肌、眠り、UVケアに期待。

寝ている間に美しく！ 最新睡眠美容コスメ

眠る間の美容タイムで、熟睡したようなツヤ肌へ

YOLU SKIN オーバーナイトセラム モイスト45ml、オーバーナイトクリーム モイスト45g各\2,200（YOLU TEL. 0120-333-476）

ナイトケアビューティーブランド『YOLU』のスキンケアライン「YOLU SKIN」が新登場。睡眠ホルモンのメラトニンの働きに着想を得て選び抜いた、3つの植物成分をブレンド。睡眠時の肌を保護しながら、日中に浴びた紫外線などのダメージを集中ケア。肌の悩みやタイプで選べる「モイスト」「クリア」の2種を用意。

朝の自分の髪を好きになれる、就寝中のヘアケアコスメ

THERATIS TERA Premium EX Night Control シャンプー435ml、トリートメント435g各\1,650（ヴィークレア TEL. 03-6804-5033）

人気ナイトケアブランドの新プレミアムシリーズが登場。エイジングケアをサポートする成分や潤いを与える保湿成分を配合。頭皮と毛髪を同時にケアし、パサつきや熱ダメージ、紫外線ダメージなど全10種類のうねり髪の原因にアプローチする。さらにティーアロマの香りで心地よい睡眠環境へ。また石油系洗浄成分ゼロかつ無添加なのも嬉しい。