¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡¡ÖÀ¸¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×»²Àï¤Ë»ëÄ°¼ÔÁûÁ³¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¡×
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡ËÆâ¡Ø6Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÀ¸¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007 À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼J¡õ¹ñÊõµéÇÐÍ¥¤¬À¸¤Ç½éÅÐ¾ìSP¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½¢Ç¤²ñ¸«
¡¡¡ÖÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁûÁ³¡£¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö¤Ê¤¼¡Ä¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Ï¹ë²Ú¡×¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¡¼½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤¬¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤ËÀ¸ÊüÁ÷½Ð¤Æ¤ó¤À¤è¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼½Ð¤Æ¤ó¤ÎÀ¨¤¤¤Ê¡×¡ÖËÜÊª¤¸¤ã¤ó¡Ä¡ª¡×¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤¹¤´¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Æ¨¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë²è¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ØWe are the No Borders!!¡Ù¡×¤ÏTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¡¢µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³¤ËÄ©¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥â¥È¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉÍÊÕ¤é¤Î¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÊç¶â¡×¤ÎÌÜÅªÊÌÊç¶â¤òÀßÃÖ¡£°ú¤Â³¤¡¢°ìÈÌÊç¶â¡ÊÊ¡»ã¡¢´Ä¶¡¢ºÒ³²»Ù±ç¡Ë¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
