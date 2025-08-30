「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）

阪神が接戦を制し、連敗を２で止めた。２年ぶりのリーグ優勝に向けたマジックナンバーを２つ減らして「９」。ついに一桁台に突入した。

五回に熊谷が冷静に押し出し四球を選び、決勝点。リリーフ陣も踏ん張り１点差勝利し、藤川監督は「やっぱり頼りになる選手たち、それからファンの方々も含めていいゲームになったと思いますね」と振り返った。

価値ある勝利の一方で、指揮官は一瞬の隙も許さなかった。「修羅場をくぐり抜けている選手はそれが当たり前なんですけど、何回も言いますけど、それ以前のお子ちゃまレベルの選手も多いですから」と言及したのは六回無死一塁の場面。代打で登場した高寺が送りバントを失敗し、投飛に倒れた。

高寺はアウトになる前に走るのをやめており、投手がワンバウンド捕球すれば併殺を取られる可能性もあった。このプレーに、藤川監督は「単純にバントのフライが上がって走ってないとか」と指摘。アウト後の高寺の様子にも触れ、「その後、１軍の選手と同じように後ろに下がってしまって。自分は逃げてんじゃないと。僕は最高の選手を送り込んだつもりで、グラウンド上に立ってもらっているので。その選手が自分のプレーに少しうまくいかないからって下がっているようではこのチームじゃ戦えないよと」と苦言を呈した。

２軍を含めてチーム全体の反省として、「それは自分の責任ということで、タイガースの１、２軍のスタッフを含めて全員で反省していきたいと思います」と引き締めた。