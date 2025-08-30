かっぱ寿司とブルボンがコラボ！ルマンドを使ったプレミアムプリン全3種

かっぱ寿司のスイーツブランド「ごちCAFE」から、ブルボンのロングセラー菓子「ルマンド」とのコラボスイーツが登場します。2025年9月4日（木）～12月3日（水）の期間限定で販売されるのは、ルマンドを使用したプリンやパフェなど全3種。上品な甘さとサクサク食感を活かした特別なデザートは、お食事後のひと皿やカフェタイムのお供にぴったりです。

ルマンドがプリンに変身♡「プレミアムプリン」

「ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン」（390円・税込）は、ココアプリンをベースにホイップクリームとカラメルソースを合わせた一品。

さらにフィアンティーヌとルマンドをトッピングし、バターの香ばしさと軽やかな食感をプラスしました。上品な甘さとココアの奥深さを同時に楽しめる、贅沢なプリンです。

お持ち帰り用はカラメルなし＆ひとくちルマンド仕様で、自宅でも手軽に味わえます。

多層仕立てが魅力♡「プレミアムプリンパフェ」

「ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリンパフェ」（490円・税込）は、ココアプリンを土台に、チョコムースやホイップを重ねた贅沢な仕立て。

ルマンドの軽やかな歯ざわりに加え、ザクザク食感の「ひとくちルマンド」がアクセントになっています。層ごとに異なる味わいと食感を楽しめるため、最後のひと口まで飽きずに堪能できます。

お得に楽しめるスイーツBOXも♡

お持ち帰り限定で楽しめる「プレミアムスイーツBOX」（2,280円・税込）も登場。ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン3個と、定番のプレミアムプリン3個がセットになり、単品注文より150円お得です。

ご家族や友人とシェアしたり、自分へのご褒美としてまとめ買いするのもおすすめ。おうち時間をちょっと贅沢に彩ってくれます♪

期間限定コラボを味わって♡

かっぱ寿司とブルボンの人気菓子「ルマンド」が織りなすスイーツは、プリンからパフェまで多彩なラインナップ。

食後のデザートやカフェタイムに華を添える特別な一品です。販売は2025年9月4日（木）～12月3日（水）までの期間限定。

今しか味わえないコラボレーションをぜひチェックしてみてください♡