「リベンジ・スパイ」織山尚大主演のスピンオフドラマ配信 本編主演・大橋和也も登場
【モデルプレス＝2025/08/30】なにわ男子の大橋和也が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー「リベンジ・スパイ」（毎週土曜よる11時〜）より、スピンオフドラマが誕生。少年忍者の織山尚大が主演を務める「コマンド・スパイ」が、8月30日よる11時30分からテラサにて独占配信される。
【写真】大橋和也、デコチュー＆壁ドンで迫る
ドラマ開始当初から「右腕として超頼りになる真之介がかっこいい！」、「スピンオフが観てみたい！」といった声も多数見られ、熱烈なファンを生み出してきた織山が演じる岡山真之介。第1話の、優我（大橋）が「藺牟田メディカルデータ」に潜入する場面では遠隔で優我に的確な指示を送ったり、第3話で花（渋谷凪咲）が優我との初デートに愛犬のジャックを連れてきた際には、“犬とお嬢様と行く庶民的なデートコース”を提案したりと、かゆいところに手が届くナイスなフォローを披露。優我の頼れるスパイ仲間として献身的なサポートをする真之介だが、優我と花が距離を縮めれば縮めるほど嫉妬の炎を燃やしたりと、その“強火・優我推し”の真之介の姿勢がかわいい！と話題に。 「コマンド・スパイ」では、そんな優我へのあふれる愛をさらに爆発させることになる。
優我の両親である英二（清水伸）と雪子（中島ひろ子）が営む焼肉店を訪れた真之介。しかしオーダーしようとしていたメニューがちょうど完売してしまって…。その最後のオーダーをしたのが、なんと「藺牟田メディカルデータ」で働く優我の後輩・高塔聖人（大地伸永）で？相席となった2人は、メニューの譲り合いから始まり、高塔が真之介の肉を間違えて食べてしまって、自分の分の肉を譲ったりと不思議な交流（！？）をしていく。その中で判明した意外な共通点とは。
注目は、織山が“小悪魔”、“仔猫”、“ピュア”、“真摯”とコロコロと変わる表情で魅せる、ダダ漏れとなっている真之介の心の声。高塔が肉を焼いている際も「そんな一気に焼くかぁ…？」「あ！俺のとこまではみ出してくんな！」と“心の中”で相手をけん制。しかし、真之介が思っている以上に、一緒に営業を回っているなど優我と高塔との密な関係性が明らかになると、勝手に対抗心をメラメラと燃やして？
そして、真之介は“強火・優我推し”となった真の理由を告白する。彼らの会話から見えてくる優我の知られざる一面も見どころだ。
さらには、真之介がプロのゲーマーであることから、物語はRPG風に進行。真之介がダメージを受けた際には、画面上に現れるHPのメモリが減ったり、次の行動をコマンドで選択したりと、楽しくポップな演出に。やがて、そんな真之介と高塔との意外すぎる接点も浮き彫りとなる。そのとき、真之介が選択するコマンドとは。
また、30日に放送された第8話では、優我の亡き兄・尚之が開発したシステムを、「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一が盗用した疑いがあることを知った娘の花。彼女は、尚之の死に父親が関わっていないことを信じて、優我のリベンジの仲間に加わることに…といった衝撃展開が見られたが…。8話につながるストーリーを本編と併せて楽しめる。
ラストシーンでは優我も登場し、真之介と本編以上のワチャワチャぶりを披露。さらに、優我が真之介に熱烈キスを…？2人に何があったのか。（modelpress編集部）
