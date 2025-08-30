WurtS¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖBEAT¡×¤ò´Þ¤àºÇ¿·EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡ÙCD¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
WurtS¤¬¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ãYouTube Music Weekend 10.0¡ä¤Ë¤Æ11·î26Æü¤ËºÇ¿·EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
EP¤ÏÁ´5¶Ê¤ÇCD¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¼çÂê²Î¡ÖBEAT¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¶Ê·²¤Ï7·î¤ËÌÁÍ§PEOPLE 1¡¢Chilli Beans.¤È¶¦ºÅ¤·¤¿¥¹¥ê¡¼¥Þ¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãUPDATE¡ä¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖUPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê2¶Ê¤ò´Þ¤à·×5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
CD¤Ï¡¢¤½¤Î¡ãUPDATE¡ä¤Ë¤ª¤±¤ëWurtS¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-rayÉÕÂ°¤Î¡Ö½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡×¤ÈCD¤Î¤ß¤Î¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢10·î4Æü¤Î·§ËÜ¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE- ²ñ¾ìÍ½Ìó¸ÂÄêÈ×¡×¤ÎÁ´3¼ïÎà¡£¡Ö²ñ¾ìÍ½Ìó¸ÂÄêÈ×¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈ×CD+GOODS»ÅÍÍ¤Ç¡Ö¥¿¥ª¥ë¡×¤È¡Ö¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É¡×¤¬BOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆ±Éõ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ìÍ½Ìó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¤ÎµÇ°¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢UNIVERSAL MUSIC STORE¤Ç¤Ï¡Ö½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡×¤Î¤ß¡¢ÀèÃåÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
◾️EP¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡Ù
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¡CD+Blu-ray UPCH-29500¡¡\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-ray¡§¡ÖUPDATE¡× WurtS¥Ñ¡¼¥È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡¡CD UPCH-20713¡¡\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ë
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö feat. ???¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å feat.???¡×
¡ÖUPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)¡×
¡ÖBEAT¡×
¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×
¢¨¶Ê½çÌ¤Äê
¡ûWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE- ²ñ¾ìÍ½Ìó¸ÂÄêÈ×
PRON-1099¡¡6,380¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×CD+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É [BOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸]
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½ÌóÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡×³Æ²ñ¾ì¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼µºÜ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹â¾¾ ¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î¤´ÃíÊ¸Ê¬¤ÏÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¡UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÆÃÅµ
Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼/¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
Í½Ìó¿ä¾©´ü´Ö¡§9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¡¢Í½Ìó¿ä¾©´ü´Ö°Ê¹ß¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í½Ìó¿ä¾©´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× Í½Ìó¡§https://store.universal-music.co.jp/products/upch29500
¡¦³ÆSHOP¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/WurtS_dl_ec
◾️¡ãWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡ä
2025Ç¯
10·î4Æü¡Ê⼟¡Ë·§ËÜ »ÔÌ±²ñ´Û ¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥à Ì´¥Û¡¼¥ë
10·î5Æü¡Ê⽇¡ËÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
10·î7Æü¡Ê⽕¡Ë⼤ºå ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
10·î13Æü¡Ê⽉¡¦½Ë¡ËÀçÂæ ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
10·î17Æü¡Ê⾦¡Ë»¥ËÚ ¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë
10·î21Æü¡Ê⽕¡ËÅìµþ LINE CUBE SHIBUYA
10·î22Æü¡Ê⽔¡ËÅìµþ LINE CUBE SHIBUYA
10·î26Æü¡Ê⽇¡Ë¿À⼾¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
10·î28Æü¡Ê⽕¡Ë¹Åç JMS ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ ⼤¥Û¡¼¥ë
11·î1Æü¡Ê⼟¡Ë¿·³ã ¥Æ¥ë¥µ
11·î2Æü¡Ê⽇¡Ë¶âÂô ËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
11·î14Æü¡Ê⾦¡ËÌ¾¸Å²° Niterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
11·î15Æü¡Ê⼟¡ËÌ¾¸Å²° Niterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
11·î24Æü¡Ê⽉¡¦½Ë¡Ë¹â¾¾ ¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë
¾ÜºÙ¡§https://wurts.jp
◾️¥é¥¤¥Ö½Ð±é¾ðÊó
2025Ç¯
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ãTREASURE05X 2025¡ä³÷·´¥é¥°¡¼¥Ê¥Ó¡¼¥Á
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡äÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãJA¶¦ºÑ presents RADIO BERRY ¥Ù¥ê¥Æ¥ó¥é¥¤¥Ö2025 Special¡ä°æÆ¬¸ø±à ±¿Æ°¹¾ì
