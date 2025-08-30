「おじさんベビーに!!」「かわいい」元なでしこ鮫島彩さんの赤ちゃんを澤穂希さんらが抱っこ
元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが29日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、澤穂希さんらレジェンドや現役選手たちが自宅を訪れたことを明かした。
鮫島さんは「澤さんが会いに来てくれました」と写真をアップ。サングラスやヒゲのスタンプを付けた鮫島さんの第1子を澤さんが抱き、その隣に鮫島さんが座るスリーショットとなっている。
「産前からいろいろと相談に乗ってもらい、私の怒涛の質問攻めにもいつも丁寧に応えてくれていた澤さん たくさん抱っこ&遊んでもらい、最終的には寝かしつけまで! 親子ともどもとっても贅沢な時間を過ごさせてもらいました」
感謝を綴った鮫島さんは、さらに「他にも、なでしこの愉快な仲間たちが次々と来てくれました みんな忙しい中、時間を作って遥々会いに来てくれたことに心から感謝! 一緒に闘ってきた戦友はやっぱり一生物だ〜 たくさんの“叔母”ができたみたいで、心強い」と、MF川澄奈穂美(新潟L)やDF熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)、FW清家貴子(ブライトン)など豪華メンバーが駆けつけたことを報告している。
コメント欄では「すばらしい仲間」「日本サッカーの柱の集いですね」「ゴージャスなメンツ」「すごい髭ですね」「お髭にサングラス ALFEEの桜井さんだ」「おじさんベビーに!!」「徹底してその顔スタンプだからリアルにそのファッションかと思いました笑 かわいい」「将来はサッカー選手かしら」「みんなのお顔も優しくて、こちらも幸せな気持ちになります」といった声が上がった。
現在38歳の鮫島さんは長年なでしこジャパンで活躍し、大宮アルディージャVENTUS(現RB大宮アルディージャWOMEN)に所属していた2023-24シーズン限りで現役を引退。その後、結婚と出産をしていたことを今年6月に公表していた。
