¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»Â¿·¡×J3Ê¡Åç¤¬¡ÈÆüËÜ½é&À¤³¦½é¡É¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¤òÈ¯É½! ¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤â¸ø³«
¡¡J3¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï30Æü¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÃÏ°è»²²Ã·¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤â¸ø³«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ½é¤Î´°Á´ÌÚÂ¤&À¤³¦½é¤Î½Û´Ä·¿ÌÚÂ¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÆ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ØÉÔ»àÄ»¡Ù¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¡¢´õË¾¤ÈºÆÀ¸¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ·úÀßÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿ÌºÒ¤È¸¶È¯»ö¸Î¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡Åç¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥Ö(ºÆÀ¸·¿)¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Îºß¤êÊý¤òÄÉµá¤·¡¢Ê¡Åç¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿»Â¿·¡×¡Ö³Ú¤·¤¤»î¤ß¡×¡ÖÀ§Èó¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¸å¤Ï¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ä´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Ê¡Åç¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÃÏ°è»²²Ã·¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
ÆüËÜ½é¤Î´°Á´ÌÚÂ¤&À¤³¦½é¤Î½Û´Ä·¿ÌÚÂ¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¤Ç¤¹✨
