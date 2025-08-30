フジ藤本万梨乃アナ、結婚相手は東大医学部卒の同級生 『向上委員会』で喜び報告
フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が、30日放送のフジテレビ系バラエティー『さんまのお笑い向上委員会』に出演。明石家さんまはじめ、芸人たちから結婚の祝福を受けた。
冒頭で、さんまが「ここでちょっとすばらしい発表がある。自分だと思う人？」と芸人たちに振っていき、かけあいを楽しんでいった。ひとしきりトークが終わったタイミングで、さんまが「藤本が結婚いたします！きょう、私も初めて聞いた」と発表すると、芸人たちも一斉に立ち上がって祝福した。
さんまが「この放送の時には、もう結婚してるのか？」と向けると、藤本アナは「ギリギリまだですね。この放送の2週間後くらい」と笑顔。お相手について、藤本アナは「大学（東大）の同級生です。医学部、お医者さんです」と幸せオーラを振りまいていた。
藤本アナは、1995年10月30日生まれ、福岡県出身。東京大学医学部卒業。2019年入社。趣味はダンス、旅行、読書で、特技は、ダンス・長座体前屈。担当番組は『Mr．サンデー』、『めざましテレビ』（火〜木曜 情報キャスター）、『さんまのお笑い向上委員会』など。
