『リベンジ・スパイ』（テレビ朝日系）のスピンオフドラマ『コマンド・スパイ』が、TELASAで独占配信開始された。

『リベンジ・スパイ』は、何者かの策略のせいでこの世を去った兄の復讐のため、“表”では持ち前の明るさと人懐っこさをフル活用し、人脈を次々と広げていき、“裏”では、亡き兄のもとから大切な情報を奪った犯人を捜すスパイとして暗躍する菅原優我（大橋和也）の物語。

『コマンド・スパイ』は、織山尚大（少年忍者）演じる、岡山真之介が主人公の物語。『リベンジ・スパイ』第1話の、優我が「藺牟田メディカルデータ」に潜入する場面では遠隔で優我に的確な指示を送ったり、第3話で花（渋谷凪咲）が優我との初デートに愛犬のジャックを連れてきた際には、「犬とお嬢様と行く庶民的なデートコース」を提案したりと、かゆいところに手が届くナイスなフォローを披露。優我の「頼れるスパイ仲間」として献身的なサポートをしている。

優我の両親である英二（清水伸）と雪子（中島ひろ子）が営む焼肉店を訪れた真之介。しかしオーダーしようとしていたメニューがちょうど完売してしまって……。その最後のオーダーをしたのが、なんと「藺牟田メディカルデータ」で働く優我の後輩・高塔聖人（大地伸永）。相席となった二人は、メニューの譲り合いから始まり、高塔が真之介の肉を間違えて食べてしまって、自分の分の肉を譲ったりと不思議な交流（!?）をしていきく。その中で判明した意外な共通点とは。

注目は、織山が「小悪魔」「仔猫」「ピュア」「真摯」とコロコロと変わる表情で魅せる、ダダ漏れとなっている真之介の心の声。さらには、真之介がプロのゲーマーであることから、物語はRPG風に進行。真之介がダメージを受けた際には、画面上に現れるHPのメモリが減ったり、次の行動をコマンドで選択したりと、ポップな演出が展開される。

8月30日放送の『リベンジ・スパイ』第8話では、優我の亡き兄・尚之が開発したシステムを、「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一が盗用した疑いがあることを知った娘の花。彼女は、尚之の死に父親が関わっていないことを信じて、優我のリベンジの仲間に加わることに。

