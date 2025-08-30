¡Ö¿¿²Æ¤ÎÂçËÁ¸±¡×¤ÇÃíÌÜ¤ÎºÇÇ¯¾¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¶á±ÆÅê¹Æ¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÀ®¿Í¡¢´¶¼Õ¡×½ËÊ¡»¦Åþ¡ÖÄ©Àï¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¾Ìð³ñ¤¬£³£°Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££±£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÀ®¿Í¡¢´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ä¡¢¡Ö£±£¸¡×¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö£±£¸ºÐ¤ÏÄ©Àï¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¿¿²Æ¤ÎÂçËÁ¸±¤«¤é¤â¤¦£µÇ¯¤Ê¤Î¤«¡¢´¶³´¿¼¤¤¡×¡¢¡Ö¾Ð´éÁ´³«¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡×¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Ìð¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢£±£³ºÐ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¼Â¶·¡Ö£±£³ºÐ¡¢¿¿²Æ¤ÎÂçËÁ¸±¡×¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£