【大人のハニーズ】が頼りになる！ 40・50代の1軍候補♡「きれい見えパンツ」

40・50代のパンツ選び、シルエットの美しさも着心地も諦めたくない。そんな願いを叶えてくれそうなアイテムが【大人のハニーズ】から登場しました。ハニーズのオンラインストアと一部店舗で展開されているブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】では、即ワードローブの一軍になりそうな「きれい見えパンツ」が豊富にラインナップ。楽なのに上品にきまりそうなクロップドパンツ、穿くだけでコーデが華やぐガウチョパンツは必見です！ 大人の毎日コーデを格上げしてくれそうなので、ぜひデイリールックに取り入れてみて。

楽してキレイ見え！ 機能性も抜群のクロップドパンツ

【GLACIER lusso】「クロップドパンツ」\2,980（税込・セール価格）

週5で着回せそうな万能パンツを発見！ 公式オンラインストアでも「センタープレス入りのきれいなシルエットで、きちんと感もスタイルアップも叶える」と紹介されています。軽やかな足元を演出するクロップド丈は、低身長さんにもイチオシ。上品な雰囲気を醸しつつ、ストレッチ素材や後ろウエストゴム仕様で楽な穿き心地をサポート。夏に嬉しい「接触冷感」「抗菌防臭」機能付きで、汗ばむ時期の強い味方となる一本です。

トップス次第でオンオフ着回せるオールラウンダー

装飾のないミニマルなパンツは、トップス次第でオンオフ幅広く着回しできそう。こんな風に透け感のあるトップスと合わせれば、ほどよくトレンドを取り込んだオフィスカジュアルコーデが完成。クロップド丈を生かして、足元は素肌が見えるパンプス or ローファーで抜け感を出すのがおすすめです。

一点投入でコーデが新鮮になる華やかガウチョパンツ

【GLACIER lusso】「ガウチョパンツ」\2,480（税込・セール価格）

デイリーにはもちろん、着飾りたいデートスタイルにもぴったりのガウチョパンツ。スカート見えする華やかなシルエット、落ち感のある素材感やギャザー使いなど、上品見えしそうなこだわりが満載。ウエストは総ゴム仕様で、楽チンな穿き心地も叶えてくれそう。脚のラインを拾いにくく、体型カバーしつつオシャレ感を得たいという人にもおすすめの一本です。

着映えシルエットでワンツーコーデもサマ見え

なるべく薄着で過ごしたい夏は、トップス × ボトムスのワンツーコーデに頼りがち。そんなときにあると助かるのが、華やかシルエットで着映えするガウチョパンツです。いつものTシャツスタイルに取り入れるだけで、キレイ顔にアップデート。ナチュラル素材のカゴバッグで季節感をプラスし、足元はレザー調サンダルで品良くまとめれば、大人の休日リラックスコーデが完成します。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子