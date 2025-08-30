¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡º£µ¨ºÇÂ¿£±£±»Íµå¤Ë¶ì¸À¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£³£°Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ò£²¡½£³¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¡£¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö£±£µ¡×¤Ë¹¤¬¤ê¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤â¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤Ï½é²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤Ë»Íµå¤òµö¤¹¤È¡¢°ì»àÆóÎÝ¤«¤é£³ÈÖ¡¦¿¹²¼¤ËÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤ï¤º¤«£±£±µå¤Ç£±ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Î¹¶·â¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ï½é²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀèÆ¬¡¦ÃæÌî¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢£´ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Ï£²¡½£²¤Î£µ²ó¤Ë¤Þ¤¿¤â¤äÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¸×¤Î¥¯¥ê¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÁ°¤Ë¹ßÈÄ¡£°ì»à°ìÎÝ¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÁ¥Ç÷¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó»àËþÎÝ¤«¤é·§Ã«¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Íí¤ó¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«Á´¤¯¡ÊÅ¸³«¤¬¡Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤«¤éÁ¥Ç÷¡½¥±¥é¡¼¡½ÅÄÃæ±Í¡½µÜ¸¶¤Î·ÑÅê¤ÇÁ´¤Æ»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£±»Íµå¤òµÏ¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê»Íµå¤ò¡Ë½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÒì¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»Íµå¶´¤à¤È¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡Ä¡£·ë¶É¤Ï¡ØÄË¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¢¤Î»Íµå¡Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀÆü¤Ï¥«¡¼¥ÉºÇ½ªÀï¡££Ç¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¹¥Åê¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£