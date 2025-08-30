QPR¤ÎÀÆÆ£¸÷µ£¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡ª¡¡¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¥É¥ê¥Ö¥ëÃÆ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½éÇòÀ±¤ØÆ³¤¯
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡ÊQPR¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀÆÆ£¸÷µ£¤¬¡¢30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥ê¡¼¥°¡ËÂè4Àá¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡QPR¤Ïº£µ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1Ê¬2ÇÔ¡¢12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×¡ÊEFL¥«¥Ã¥×¡Ë1²óÀï¤Ç¤â¥×¥ê¥Þ¥¹¡¦¥¢¡¼¥¬¥¤¥ë¤Ë2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ì¤¾¡Íø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£Àá¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1Ê¬1ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£ºòµ¨¤ÏQPR¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²Æ¤Ë1ÅÙÊÝÍ¸µ¤Î¥í¥ó¥á¥ë¤ØÉüµ¢¤·¡¢º£·î25Æü¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÀÆÆ£¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î8Ê¬¡¢±¦¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢QPR¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢54Ê¬¤ËQPR¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÇË¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥×¥¿¡¼¤Ëº¸Â¤Ç¥Ü¥ì¡¼¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¥¹¥³¥¢¤ÏÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î60Ê¬¡¢ÀÆÆ£¤Ï¤³¤Î»î¹ç2ËçÌÜ¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ØÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£°Ê¹ß¤â»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Î¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿84Ê¬¡¢ÀÆÆ£¤¬Ì¥¤»¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤ÇÌ£Êý¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÀÆÆ£¤¬²ó¼ý¤¹¤ë¤È¡¢Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¡£Ä¹¤¤µ÷Î¥¤ò»ý¤Á±¿¤Ó¡¢¤Þ¤¿¤®¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Æ´ó¤»¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢½ÄÆÍÇË¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸Â¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤·¹þ¤à¡£QPR¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤ØÆ³¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÆÆ£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ïº£µ¨½é½Ð¾ì¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿QPR¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥³¥Í¤¬¥´¡¼¥ë¤òÄÀ¤á¡¢»î¹ç¤Ï3¡Ý1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢QPR¤¬º£µ¨½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢QPR¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥ì¥¯¥µ¥à¤È¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¡3¡Ý1¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡8Ê¬¡¡¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë
1¡Ý1¡¡54Ê¬¡¡¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥×¥¿¡¼¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
2¡Ý1¡¡84Ê¬¡¡ÀÆÆ£¸÷µ£¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë
3¡Ý1¡¡90¡Ü7Ê¬¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥³¥Í¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë
