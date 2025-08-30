阪神は、３０日の巨人戦（甲子園）を３―２で制し、連敗は２でストップ。優勝マジックを９に減らした。



「３番・右翼」でスタメン出場した森下翔太外野手（２５）が、キャリアハイに並ぶ７３打点目をマークした。０―０の初回、先頭の近本が四球で出塁し、中野が犠打を決めて一死二塁。好機で打席を迎えた虎の背番号１は、カウント３―１からＧ先発・井上の１４６キロの直球を弾き返した。

打球はダイビングキャッチを試みた中堅・オコエのグラブを弾き、先制中前適時二塁打。貴重な先制点を奪取し、二塁ベース上で決めポーズを見せた。「キャリアハイを毎年更新していくことを目標にしていますし、達成できたのは成長できているのかなと思います」

さらには３回にも一時勝ち越しにつながる左前打、８回にも左翼への二塁打を放つ３安打猛打賞の大暴れ。「１打席目打てたら、その中で修正とか課題を持てるので。１打席目が悪いとズルズルいってしまうのが自分の悪いところ。きょうはうまいところにいったと思います」とうなずいた。

２位・巨人相手にはここまで打率３割１分８厘、１９打点、６本塁打と好相性を発揮。２年ぶりのＶ奪還を果たせば、クライマックスシリーズで激突する可能性もある。「ＣＳはまだ見てないですが」としつつ、「短期決戦なので勝てばなんでもいいので。相手にプレッシャーをかけるというところでプラスに働くかなと」と冷静に話していた。