◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―２巨人（３０日・甲子園）

巨人の岡本和真内野手が７年ぶりに３番で先発出場し、３打数２安打１四球だった。

欠場した試合を除いて３２７試合連続で４番で先発してきた岡本は１８年の６月１日（京セラＤ）以来となる３番でのスタメン出場。初回１死一塁では遊ゴロ併殺に倒れたが、３回２死では遊撃への内野安打を放った。さらに５回２死一塁で四球を選んで４番・岸田の適時二塁打を呼び込むと、１点を追う７回２死では鋭いライナーではじき返して左前安打。普段と異なる打順でマルチ安打をマークした岡本は「僕はずっと（打順は）何番でもいいと言っているので、関係ないですね」と淡々と語った。

阿部監督は３番起用の狙いを説明。「岡本に数多く打席を回したいというね。そこだけですね。４番、今はね、（岡本）和真の前になかなかたまらないケースが多いので、それだったら初回に相手にプレッシャーかけられるんじゃないかなというので、変えてみたんですけど」と明かした。

３出塁と奮闘するもチームは首位・阪神に惜敗。背番号２５は「明日頑張ります」と言葉に力を込めた。