◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―２巨人（３０日・甲子園）

巨人・井上温大投手が阪神戦で先発するも、４回１／３、７９球を投げて４安打３失点６Ｋ、３四球で８敗目を喫した。

井上は１回、先頭の近本に四球、送りバントで１死二塁とされ、森下の当たりは中堅手・オコエが捕球しようと突っ込んだが右翼方向にはじき（記録は二塁打）、近本が生還し１点を奪われた。

同点で迎えた３回。中野に四球を与えるなど１死一、三塁とされ、佐藤輝の右前適時打で勝ち越しを許した。

それでも同点に追いついて迎えた５回だったが、井上は先頭の近本に初回に続いて四球。中野を二直に打ち取ったところで、阿部慎之助監督がマウンドに向かい、船迫に交代。代わった船迫は森下を一邪飛に抑えたが、佐藤輝には右翼線二塁打を打たれ２死二、三塁。大山は申告敬遠で満塁となったところで、熊谷に痛恨の四球を与え、押し出しで３点目を奪われた。

井上は「先頭バッターからの失点が反省するところです」と語り「長打力のあるバッターが多くて、その前にランナーを出さないようにっていう丁寧なピッチングで、際どいところを狙ったボールがボールになってしまった。思い切っていくところを自分の中で整理して、投げていけたらいいなと思います」と反省を口にした。