◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―２巨人（３０日・甲子園）

巨人のドラフト５位ルーキー・宮原駿介投手＝東海大静岡キャンパス＝が甲子園初登板し、１回１安打０封、３奪三振。「マジで緊張しました。ピッチャー（陣）の兼ね合いとかもあるんでしょうけど、あんないい場面で投げさせていただいて。経験という意味ではすごくよかったなと思います」と吹き出す汗をぬぐった。

１点ビハインドの８回に登板し、中野、佐藤輝、小幡を全て空振り三振。二塁打、申告敬遠、四球で満塁を招いた点は反省し「あそこはパンパンと３者凡退で終わって流れを作りたかったんですけど、長くなってしまった。今後投げる時はもっと意識しないといけないと思います」と冷静に振り返った。

静岡学園では甲子園に届かなかった。４万を超える大観衆の声援も未知の体験で「初めてその…応援の圧を感じたというか。僕の気持ちと（虎党の）応援の圧の、せめぎ合いをしていた。押し負けたら、気持ちが後ろ向きになったらダメになるなと思って『絶対負けないぞ！』ってずーっと言いながら投げてました」と明かした。