ABEMA『今日好き』参加者への誹謗中傷に警告「厳格な法的措置を直ちに行います」【全文】
ABEMA『今日、好きになりました。』公式Xアカウントが、29日に更新。「番組参加者に対する誹謗中傷コンテンツおよび投稿への法的措置検討について」と題した書面を発表した。
【画像】ABEMA『今日好き』参加者への誹謗中傷に警告【全文】
書面では「本番組は、毎シーズン多くの方に番組をご覧いただき、SNSを通じて番組や参加者へ応援の声を多数いただいています。その一方で、特定の番組参加者を名指しした上で、否定的意見を意図的に抽出・編集した悪質な動画の公開を確認しています。このような行為は、番組参加者の肖像権・人格権を深刻に侵害し、社会的評価を不当に低下させるだけでなく、番組参加者本人に重大な精神的苦痛を与える極めて悪質なものです」と指摘。
続けて「また、これらの行為は、各SNSコミュニティガイドラインの「嫌がらせ・いじめ」および「標的化されたコンテンツ」の禁止規定に明確に違反しているほか、日本法上でも名誉毀損・侮辱・不法行為に該当し得る、重大な違法行為です」と呼びかけた。
その上で「この事案に関し、すでにブラットフォーム運営者へ該当コンテンツに対する通報・削除要請を行い、違反動画や関連アカウントの削除も直接要請しています。加えて、該当コンテンツの発信者に関する情報の開示請求、さらには刑事・民事の法的措置も視野に入れており、今後も同様の行為を確認した場合は、一切の猶予なく訴訟提起を含む厳格な法的措置を直ちに行います」としている。
■全文
『今日、好きになりました。』番組参加者に対する誹謗中傷コンテンツおよび投稿への法的措置検討について
日頃から「ABEMA」をご利用いただき誠にありがとうございます。『今日、好きになりました。』に関して、SNS上で寄せられる誹謗中傷コンテンツおよび投稿への対応方針をお知らせいたします。
本番組は、毎シーズン多くの方に番組をご覧いただき、SNSを通じて番組や参加者へ応援の声を多数いただいています。その一方で、特定の番組参加者を名指しした上で、否定的意見を意図的に抽出・編集した悪質な動画の公開を確認しています。このような行為は、番組参加者の肖像権・人格権を深刻に侵害し、社会的評価を不当に低下させるだけでなく、番組参加者本人に重大な精神的苦痛を与える極めて悪質なものです。
また、これらの行為は、各SNSコミュニティガイドラインの「嫌がらせ・いじめ」および「標的化されたコンテンツ」の禁止規定に明確に違反しているほか、日本法上でも名誉毀損・侮辱・不法行為に該当し得る、重大な違法行為です。
この事案に関し、すでにブラットフォーム運営者へ該当コンテンツに対する通報・削除要請を行い、違反動画や関連アカウントの削除も直接要請しています。加えて、該当コンテンツの発信者に関する情報の開示請求、さらには刑事・民事の法的措置も視野に入れており、今後も同様の行為を確認した場合は、一切の猶予なく訴訟提起を含む厳格な法的措置を直ちに行います。
なお、この措置は該当コンテンツの発信者だけに限りません。該当コンテンツに対する、誹謗中傷を含むコメント行為や拡散行為についても、情報開示請求を行うなど法的措置を徹底的に行います。すでに裁判例でも、誹謗中傷にあたるコンテンツを共有・転載するなど、動画の拡散を加担する行為や、コメント投稿や「いいね」等のリアクションにより誹謗中傷を助長し、番組参加者の権利侵害を拡大させる行為も、不法行為責任を問われたケースが存在しています。番組視聴者やSNS利用者の皆さまにおかれましては、自身の行いが法的費
任を伴う可能性を厳重に認識してください。
番組参加者の安全と尊厳を守ることは、番組を制作・配信するのとして最優先事項であり、番組参加者を標的とした一切の誹謗中傷・嫌がらせを看過することは断じてありません。現在、該当行為に関与している者に対しては、ここに強く警告するとともに、直ちに当該行為を中止するよう厳重に求めます。
「ABEMA」では、「今日、好きになりました。』をはじめとする。すべての番組において出演者が安心して活動できる環境を確保するため、今後も誹謗中傷や嫌がらせ行為に対して、徹底して厳正に対処してまいります。
株式会社AbemaTV 法務部
