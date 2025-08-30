韓国コスメ好き必見！数量限定ティント＆ペンダントがQoo10登場

韓国コスメブランド「オルタナティブステレオ」から、遊び心とヴィンテージ感を融合させた数量限定コレクションがQoo10に登場します。リップポーションシュガーグレーズティントのミニサイズや、日本未発売カラー16～19、さらにリップ＆チークブラッシングペンダントのベルベットラインまで、実用性とデザイン性を兼ね備えたラインナップ♡自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめです。

6色展開のリップポーションミニ



大人気のシュガーグレーズシリーズが小さく可愛いサイズに。ローズボールやピオニーボールなど計6色が\990で登場。グロッシーなツヤと色持ちの良さを両立し、持ち運びにも便利なアイテムです。

リップ＆チーク両用のペンダントキット



ベルベット質感が特徴の「リップ＆チークブラッシングペンダント」は、1つで2色展開。

０３ウォームベルベット

０４クールベルベット

03ウォームベルベットと04クールベルベットの2種で、ふんわり自然なチークにも、発色が映えるリップにも使える万能アイテム。価格は\2,145。

日本初登場！ティント新色16～19



これまで日本未発売だったシュガーグレーズティント16～19も数量限定で登場。

ストロベリームースボールやウォーターメロンボールなど、フレッシュで華やかな全4色。\2,310で、限定カラーを手に入れるチャンスです。

限定コスメで秋のメイクを格上げ



オルタナティブステレオの数量限定コレクションは、毎日のメイクを楽しく彩る特別なラインナップ。

ティントの新色や持ち運びに便利なミニサイズ、マルチに使えるペンダントなど、魅力的なアイテムが揃います。Qoo10限定販売のため、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♡

数量限定だからこそ、手に入れた瞬間から特別感を楽しめるはずです。