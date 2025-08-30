¡Ö¤À¤¤¤Öµå¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅÏîµÎ¦¤¬2·³Àï¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¡¡Å¾µ¡¤ÏÂ¼¾¾Í¿Í2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤Îà²þ³×á
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯12¡½2¹Åç¡Ê30Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅÏîµÎ¦Êá¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë4¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö8ÈÖÊá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢Äã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢º¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤Î2²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢ÊÑ²½µå¤ò±Ë¤®¤Ê¤¬¤éÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡£ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿4²ó¤ÏÂÇ¼Ô°ì½ä¤·¡¢1»àËþÎÝ¤ÇºÆ¤ÓÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡Ö¤À¤¤¤Öµå¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï1·³¤Ç24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨2³ä2Ê¬2ÎÒ¡£6·î20Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢2·³À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2³äÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¤â¤è¤¦¤ä¤¯2³ä2Ê¬3ÎÒ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Â¼¾¾Í¿Í2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê52¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢26Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¤Á¤å¡Á¤ë¡Ë¤«¤éÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä´¶³Ð¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Î4»î¹ç¤Ï11ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨5³ä4Ê¬5ÎÒ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¡ÖÎÏ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÏîµ¡£Â¼¾¾2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯µå¤ò¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ç¡ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖËè»î¹ç¡¢ºÇÄã2ËÜ¤º¤ÄÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ì¤ÐÂÇÎ¨¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÅÏîµ¡£À®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¡£