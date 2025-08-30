¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£Q2ÇÔÂà¤ÇÍ½Áª12ÈÖ¼ê¡Ä¥Ï¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇ¹â4ÈÖ¼ê¡ª¡¡¶ÃÂ®¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤¬PP¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀGP
¡¡¡þF1Âè15Àï¥ª¥é¥ó¥ÀGP¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¥¶¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ4.259¥¥í¡Ë
¡¡Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï3²óÌÜ¡ÊQ3¡Ë¤Ø¿Ê¤á¤º12ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ÏºÇ½é¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¿¤ÓÇº¤ß¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë½Ð¤·¤¿1Ê¬9ÉÃ954¤Ç²¿¤È¤«12ÈÖ¼êÄÌ²á¡£2²óÌÜ¡ÊQ2¡Ë¤Ï1ËÜÌÜ¤Î1Ê¬9ÉÃ622¤Ç8ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ËÜÌÜ¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤º¤Ë·÷³°¤ØÍî¤Á¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬¶Ã°Û¤Î1Ê¬8ÉÃ662¤Ç6Àï¤Ö¤êº£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÎÆ±Î½¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬0.012ÉÃº¹¤Ç2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£Êì¹ñGP¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤«¤é0.263ÉÃº¹¤Î3ÈÖ¼ê¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¼«¸ÊºÇ¹â¤Î4ÈÖ¼ê¤ÈÂç·òÆ®¤·¤¿¡£
¡¡7ÀïÂ³¤±¤ÆÆþ¾Þ¤¬¤Ê¤¤³ÑÅÄ¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô1²óÌÜ¡ÊFP1¡Ë¤Ç¥³¡¼¥¹¥ª¥Õ¤¹¤ë¤Ê¤É16ÈÖ¼ê¡£¡Ö¥Þ¥·¥ó¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦2²óÌÜ¡ÊFP2¡Ë¤Ï7ÈÖ¼ê¤Ç¡¢Æ±Î½¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤â0.317ÉÃº¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½ÁªÁ°¤Î3²óÌÜ¡ÊFP3¡Ë¤Ï12ÈÖ¼ê¤Ë¸åÂà¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Îº¹¤Ï0.414ÉÃ¤Ç¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥Ã¥×¤Î¥Î¥ê¥¹¤Ë¤Ï1.377ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢§¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡¡ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤½µËö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Î¥ê¥¹¤È¤ÎÁí¹ç²¦ºÂÁè¤¤¤Ï¡Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ëè½µËö¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡¡Í½Áª¤Ï½µËö¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¹â¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¢¦Í½Áª½ç°Ì
(£±)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£²)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£³)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£´)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(£µ)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¶)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£·)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£¸)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(£¹)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(10)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
¡ã°Ê²¼Q2ÇÔÂà¡ä
(11)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(12)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(13)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(14)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(15)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
¡ã°Ê²¼Q1ÇÔÂà¡ä
(16)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(17)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(18)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(19)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(20)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë